Германия планира да натрупа резерви от газ за извънредни ситуации

Министерството на икономиката на Германия планира да натрупа стратегически резерви от природен газ на стойност 1,5 млрд. евро, съобщават източници на Ройтерс. Целта е тези количества да бъдат използвани в извънредни случаи като например саботажи на енергийната система или недостиг на газ в глобален мащаб.

Обемът на този резерв ще бъде 24 тераватчаса, или около 10% от капацитета за съхранение на газ в Германия. Той ще бъде финансиран от такса от потребителите на газ в страната.

Германия притежава най-големия капацитет за съхранение на газ в Европейския съюз - към 23 млрд. куб. метра природен газ, който беше от съществено значение при доставките на тръбен газ от Русия, който се разпределяше и към останалите части на Европа. През миналата година обаче Uniper поиска да затвори едно от ключовите газохранилища, които управлява, мотивирайки се със слабия интерес от страна на участниците на пазара.

През зимните месеци анализатори отбелязаха, че Германия може да има проблеми с нагнетяване на хранилищата тази година, защото цените през лятото бяха близки до прогнозираните през зимата на 2027 година.Това означава, че компаниите нямат стимул да съхраняват газ, отчитайки и разходите по съхранение.

Войната в Близкия изток обаче повиши цената на газа и показа, че ситуацията може лесно да се промени.

По данни на Gas Infrastructure Europe (GIE) германските газохранилища са пълни до 42% от капацитета си, което е малко под средното за ЕС - 50%. Данните показват, че газохранилищата в България са пълни до малко под 30% от капацитета си.