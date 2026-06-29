ЕС вероятно ще започне зимата с най-ниското ниво на резервите от газ от 15 години

Нивото резервите от газ в газохранилищата тази зима може да се окаже най-ниското за последните 15 години пише Financial Times, позовавайки се на данни на консултантската компания Wood Mackenzie. Сезонът на нагнетяване започна от много ниско в последно време ниво - 28% от капацитета за съхранение, и обяснението е много логично - търговците чакаха нови количества втечнен природен газ на пазара през лятото на 2026 година, а в края на февруари това очакване се промени съществено, когато започнаха въздушните удари в Персийския залив.

При обстрелите бяха повредени и част от съоръженията за втечняване на Катар, което трябваше да осигури нужните количества газ.

Сега повечето държави в Европа се "ослушват" да започнат да складират газ за зимата, сочат данните на Gas Infrastructure Europe. Към края на юни газохранилищата в Европейския съюз (ЕС) са запълнени до 48% от капацитета си ( а обикновено при такива нива започва пълненето на съоръженията).

В България процентът е по-нисък - 28%, но това дори не е най-ниското ниво - в Швеция газохранилищата са пълни до 10% от капацитета си.

Прогнозата на FT е, че до края на октомври страните от ЕС ще запълнят само 76% от капацитета за съхранение, което е под регламента на Европейската комисия за пълни до 90% от капацитета си газохранилища, но Брюксел одобри преди година и известни изключения от правилата. През уикенда от Европейската комисия допълниха, че на този етап не са притеснени от нивата на резервите от газ, както и че пълни до 80% газохранилища са "напълно достатъчни за стабилна зима".

През летните месеци потреблението на природен газ може и да падне, колкото е обичайното, което няма да свали още цената на газа. Във вечерната сесия на нидерланската платформа TTF цената на газа на 29 юни достигна 42 евро за мегаватчас. За сравнение през зимата цената се движеше между 25 - 30 евро за мегаватчас. Цената обаче е значително под достигнатите през лятото на 2022 година нива от почти 350 евро за мегаватчас.

Оттогава европейските страни диверсифицираха съществено доставките и намалиха зависимостта си от тръбния газ от Русия. От началото на 2027 година се очаква пълната забрана на руски втечнен газ. В момента той съставлява 14% от вноса на втечнен газ в общността. Това може да бъде предизвикателство за зимните месеци.