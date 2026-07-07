Льо Пен ще може да се кандидатира за президент, но електронната гривна може да попречи

Съдии от Парижкия апелативен съд обявиха френската крайнодясна лидерка Марин льо Пен за виновна за неправомерно използване на европейски средства, предаде БТА, позовавайки се на Франс прес.

Съдиите наложиха забрана на Льо Пен от 15 месеца, през които няма да може да се кандидатира за избираема длъжност, допълва агенция. Това на теория прави възможно нейното явяване на френските президентски избори догодина, чийто първи тур е насрочен за 18 април, а втори тур - за 2 май, тъй като срокът на забраната е валиден от датата на първоинстанционния процес срещу крайнодясната лидерка, тоест от 31 март 2025 г.

Всъщност решението на Апелативния съд предвижда общо 45-месечна забрана за кандидатиране и заемане на избираема длъжност, но от тях ефективни са само 15 месеца, а останалите 30 месеца са условни, отбелязва Франс прес.

Апелативният съд обяви и присъда от три години затвор за Льо Пен, като две от тях са условно, а една от тях е с носене на електронна гривна.

Апелативният съд обяви и, че Льо Пен трябва да плати глоба от 100 000 евро.

На първа инстанция миналата пролет Льо Пен беше осъдена на четири години затвор, от които две условно, на 5-годишна забрана да заема избираема длъжност и на 100 000 евро глоба.

Парижкият апелативен съд постанови днес също така партията на Льо Пен „Национален сбор“ да плати глоба от 2 милиона евро за причинени вреди заради неправомерно използване на средства от европарламента. От тази сума 1 милион евро е под формата на суспендирана глоба, тоест тази сума ще се изплати само при последващо нарушение.

Франс прес припомня, че миналата сряда Марин Льо Пен заяви, че ако бъде осъдена на носене на електронна гривна, то тя може и да не се кандидатира за президент.

„Когато си кандидат за президент, трябва да бъдеш напълно свободен в движенията си. Това няма как да стане, ако носиш електронна гривна“, каза тогава Льо Пен в интервю за френската медия Ел Се И.

По този начин тя сама заяви какви условия, според нея, биха били неприемливи за нейната кандидатура за президент.

Тази вечер Льо Пен ще говори по телевизия Те Еф 1 и се очаква тогава да обяви какви са нейните намерения.

Ако тя реши да не се кандидатира, то се очаква официалният партиен лидер и евродепутат Жордан Бардела да стане кандидат за президент от „Национален сбор“.

(БТА)