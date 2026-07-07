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Льо Пен: Ще се кандидатирам за президентските избори догодина

Тя също така каза, че ще обжалва пред Върховния съд по делото за присвояване на средства

21:42 | 07.07.26 г. 1
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Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Лидерът на френската крайнодясна партия „Национален сбор“ Марин льо Пен заяви, че ще се кандидатира за президент през следващата година, след като присъдата ѝ за присвояване на средства бе потвърдена и на втора инстанция, предаде БГНЕС.

„От тази вечер съм кандидат на президентските избори“, каза тя пред телевизия TF1, с което сложи край на несигурността дали ще се кандидатира за най-високия пост за четвърти път в избори, които се считат за най-голямата възможност на партията ѝ досега да спечели президентския пост.

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Льо Пен също така каза, че ще обжалва пред Върховния съд по делото за присвояване на средства.

По-рано днес тя беше осъдена от Апелативния съд в Париж на три години лишаване от свобода, като две години от наказанието са условни, а една ще бъде изтърпяна под електронно наблюдение с гривна.

Съдът ѝ наложи и общо 45 месеца забрана да заема изборни публични длъжности, от които 15 месеца са ефективни, а останалите 30 – условни.

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Последна актуализация: 21:43 | 07.07.26 г.
избори във франция марин льо пен
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Коментари

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1
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wart
преди 1 час
Само за 6 месеца беше създадена партия като кандидат за Президентският пост беше Макрон преди работещ в банките на ционистите които го назначиха за президент на Франция .. Сега ще направят всичко възможно да не допуснат друг кандидат да спечели като ще финансират свой кандидат или ще унищожат опозицията --със забрани , присъди или заплахи . Светът управляват тези алчни и ненаситни из..роди ционисти проклятието на човечеството които са и притежателите на " Зелената хартия ".
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