Льо Пен: Ще се кандидатирам за президентските избори догодина

Лидерът на френската крайнодясна партия „Национален сбор“ Марин льо Пен заяви, че ще се кандидатира за президент през следващата година, след като присъдата ѝ за присвояване на средства бе потвърдена и на втора инстанция, предаде БГНЕС.

„От тази вечер съм кандидат на президентските избори“, каза тя пред телевизия TF1, с което сложи край на несигурността дали ще се кандидатира за най-високия пост за четвърти път в избори, които се считат за най-голямата възможност на партията ѝ досега да спечели президентския пост.

Льо Пен също така каза, че ще обжалва пред Върховния съд по делото за присвояване на средства.

По-рано днес тя беше осъдена от Апелативния съд в Париж на три години лишаване от свобода, като две години от наказанието са условни, а една ще бъде изтърпяна под електронно наблюдение с гривна.

Съдът ѝ наложи и общо 45 месеца забрана да заема изборни публични длъжности, от които 15 месеца са ефективни, а останалите 30 – условни.