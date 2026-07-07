Съдът окончателно спря референдума срещу завода на Rheinmetall в Карлово

Административния съд в Пловдив обяви за нищожно решението на Общинския съвет в Карлово за провеждането на референдум дали да има завод за барут на германската компания Rheinmetall, става ясно от информация на страницата на съда.

В мотивите на съдебния състав е отбелязано, че след като органите на местното самоуправление не притежават правомощие да решават поставените въпроси, същите не могат да бъдат решавани и чрез пряко участие на гражданите чрез местен референдум.

От решението на съда се разбира, че Общинският съвет в Карлово е трябвало да откаже провеждането на местен референдум, когато установи, че въпросът е незаконосъобразен, а вместо това е насрочил провеждането му.

„Липсата на материална компетентност е най-тежкият порок на административния акт. В случая тя не се изразява единствено в неправилна преценка на закона, а в отсъствие на самите материалноправни предпоставки, при които законът допуска произвеждане на местен референдум“, пише в решението. То е окончателно и не подлежи на обжалване.

Референдумът беше насрочен за 28 юни и в него местните жители трябваше да отговорят на три въпроса. Всеки от тях по същество се отнасяше до забрана за строителството на завод и производствена база на Rheinmetall.

Насрочването на референдума обаче обжалваха пред съда областният управител на Пловдив и дружеството „Иганово“ ЕАД, създадено от правителството на Росен Желязков в края на 2025 г. във връзка с инвестиционното намерение за изграждане на завода за барут съвместно от Rheinmetall. През август 2025 г. стана ясно, че германското дружество планира изграждането на два военни завода в България, като заслуги за това си приписваха и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, и тогавашния президент и настоящ премиер – Румен Радев.

Инвестицията на България в съвместния проект с Rheinmetall във военния завод за барут у нас се очаква да бъде около 500 млн. евро, като парите ще бъдат отпуснати по линия на европейския механизъм SAFE, а общата инвестиция възлиза на близо 1 млрд. евро. Договорът за изграждането му съвместно с ВМЗ-Сопот беше подписан в Министерския съвет в края на октомври 2025 г.