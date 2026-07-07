Всички индекси на БФБ са на зелено, оборотът достигна 8 млн. евро

Всички индекси на Българската фондова борса отбелязаха повишения във вторник. Основният SOFIX отчете ръст от 0,06% до 1255,50 пункта. По-широкият измерител BGBX40 нарасна с 0,19%, секторният BGREIT добави 0,72%, равнопретегленият BGTR30 се покачи с 0,35%, а индексът на малките и средните предприятия beamX се повиши с 0,24%.

Най-големи повишения на цените на акциите сред 15-те компании от състава на SOFIX отбелязаха "Илевън Кепитъл" АД с ръст от 5,13% до 8,2 евро, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 3,62% до 2,86 евро и "Сирма груп холдинг" АД с 2,88% до 0,786 евро.

Най-резки понижения в SOFIX записаха "Уайзър Технолоджи" АД с поевтиняване на акциите от 2,5% до 1,56 евро, "Централна кооперативна банка" АД с 1,79% до 1,65 евро и "Шелли груп" ЕД с 1,68% до 58,4 евро.

Оборотът във вторник достигна 8 млн. евро. Компаниите с най-голям оборот бяха "Еврохолд България" АД с 4,7 млн. евро, или над половината от общия, "Спиди" АД с 850 хил. евро, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 492 хил. евро, "Шелли груп" ЕД с 324 хил. евро. и "Синтетика" АД със 174 хил. евро.

Най-много сделки бяха сключени с акции на ФНИБ АДСИЦ – 233, "Шелли груп" ЕД – 51, "Българска фондова борса" АД и "Илевън Капитал" АД – по 11, и ЦКБ АД и "Доверие обединен холдинг" АД – по 10.

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