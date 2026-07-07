Повечето европейски индекси приключиха сесията на отрицателна територия

Повечето водещи европейски индекси приключиха борсовата сесия във вторник на червено.

Паневропейският индекс Stoxx 600 спадна с 1,24% до 6318,75 пункта.

Германският показател DAX се понижи с 1,4% до ниво от 25 470,18 пункта, докато френският измерител САС 40 изтри 0,51% до ниво от 8436,24 пункта.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 се отдръпна от негативната тенденция и добави 0,15% до 10 667,99 пункта.

Секторите в региона се представиха смесено. Акциите на технологичните компании са надолу с 3,52%, а на индустриалните компании - с 2,37%. Секторът на базовите ресурси отбеляза спад от 2,28%.

За разлика от тях компаниите за потребителски стоки за дома поведоха ръстовете, напредвайки с 1,63%, а здравният сектор добави 1,3%.