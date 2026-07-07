Гръцки фирми са спечелили 3,8 млрд. долара от превоз на руски петрол въпреки санкциите

Гръцките корабни компании са спечелили над 3,8 млрд. долара от превоза на руски петрол през последните три години въпреки усилията на страните от Г-7 да ограничат приходите на Кремъл от износ на петрол, съобщи уебсайтът aa.com.tr, позовавайки се на Financial Times.

Само три компании - Dynacom Tankers, Stealth Maritime и Onassis Group - са реализирали приходи от поне 3,8 млрд. долара от транспортирането на руски петролни продукти въпреки ценовия таван, въведен от Г-7.

Начело в класацията е Dynacom, която е спечелила над 915 млн. долара от превоза на руски суров петрол, което представлява почти една четвърт от общите приходи от юли 2023 г. насам.

Медията припомня и за напрежението между Гърция и Украйна заради ролята на Атина в превоза на руски петрол. През 2023 г. няколко гръцки танкерни, сред които и Dynacom, бяха включени от Киев в списъка на „международните спонсори на войната“, но по-късно бяха премахнати след натиск от страна на гръцкото правителство.

Макар че търговията е разрешена, ако се спазва ценовия таван на Г-7, САЩ и Европейският съюз (ЕС) засилват усилията си за затягане на санкциите срещу енергийните приходи на Москва, което може да засегне гръцките корабни компании.

По данни на аналитичните фирми Windward и Vortexa през май гръцките компании са осъществили близо 15% от износа на руски суров петрол.

Въведеният през декември 2022 г. ценови таван на Г-7 има за цел да ограничи приходите на Москва от петрол, като същевременно запази глобалните доставки. Той позволява използването на западни транспортни и застрахователни услуги само ако руският петрол се продава под определения лимит, който в момента е 44,10 долара за барел.