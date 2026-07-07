Нобелов лауреат: Изкуственият интелект няма да върне ерата на бързия растеж

Кипърският икономист Кристофър Писаридис, носител на Нобелова награда, предупреди, че изкуственият интелект (AI) няма да върне западните икономики към ерата на бързия растеж на производителността, която може би е отминала завинаги, предаде Bloomberg.

Експертът по въздействие на автоматизацията върху пазара на труда заяви, че до четири от всеки десет работни места в САЩ и Великобритания ще останат до голяма степен незасегнати от изкуствения интелект, като за пример посочи области като сестринските грижи и хотелиерството.

Технологичните компании и правителствата възлагат надежди на изкуствения интелект да възроди нивата на растеж, които се забавиха рязко през последните десетилетия. Слабото представяне на западните икономики, особено в Европа, затруднява политическите компромиси и влошава напрегнатата политическа обстановка на фона на слабия ръст на реалните заплати.

В интервю за Bloomberg News обаче Писаридис заявява, че досега няма значителни признаци за повишаване на производителността благодарение на изкуствения интелект, и изразява съмнения по отношение на твърденията на хора като шефа на Nvidia Дженсън Хуанг и Сам Алтман от OpenAI, според които технологията ще окаже огромни последствия за работните места.

Писаридис спечели Нобелова награда по икономика през 2010 г. за работата си върху проблеми на пазара на труда.

„До 40%, или поне значителен брой работни места във Великобритания, не са изложени на въздействието на изкуствения интелект, така че няма да отбележат ръст на производителността благодарение на него“, заяви професорът от London School of Economics.

Макар че вероятно ще има ползи за производителността от AI, „съмнявам се, че ще има нов компютърен бум, сравним с този, който видяхме през 80-те и 90-те години“, отбелязва Писаридис.

„Предвид това, което знаем сега, и това, което виждаме, че се случва, не смятам, че ръстът на производителността ще достигне тези нива“, добавя той, подчертавайки несигурността относно бъдещето на технологията.

По-рано в понеделник, по време на публична лекция в Нюкасъл, Писаридис изтъкна, че ще са необходими огромни скокове в производителността в секторите, най-силно изложени на влиянието на изкуствения интелект, като например финансовия, за да се постигнат силните темпове на растеж, прогнозирани от оптимистите.

„Просто не е реалистично да се говори за висок растеж на производителността“, заяви той. „Мисля, че трябва да се примирим с факта, че дните на бърз растеж на производителността са отминали, каквото и да правим.“

Гуверньорът на Английската централна банка Андрю Бейли е сред тези, които виждат в изкуствения интелект технология, която потенциално може да промени правилата на играта за икономическия растеж.

Макар наскоро да предупреди, че ще отнеме време, докато изкуственият интелект се отрази в показателите за растеж, Бейли вярва, че технологията „може да дойде на помощ“.