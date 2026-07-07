Деян Василев: Имотните сделки намаляват след евро-еуфорията

Наблюдаваме нормализиране и охлаждане на имотния пазар след т.нар. „евро-еуфория“ и очакванията, които движеха и привличаха спекулативния интерес при покупките покрай влизането на България в еврозоната. Този коментар направи Деян Василев, финансов експерт и член на управителния съвет на Асоциацията на кредитните посредници в България, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Той съобщи, че по данни на Агенцията по вписване с около 17-18% намалява броят на имотните сделки за първото полугодие на тази година спрямо миналата година, което е връщане на нива около 2019 година. По думите ва Василев „горещият интерес на инвеститори, прекупвачи и хора, занимаващи се с бързи препродажби (флипъри), в момента бележи отлив“, като на пазара остават предимно „нормални купувачи“ – семейства, които искат да се преместят в по-голям или по-качествен имот.

„Важно е обаче да се отбележи, че по-малкият брой сделки все още не води до спад в цените на имотите, а по-скоро до по-внимателна преценка от страна на купувачите“, обясни експертът.

Деян Василев отбеляза, че на фона на намаляващия общ брой трансакции, жилищното кредитиране в България демонстрира интересен парадокс. „Данните за месец май отчитат леко понижение спрямо април. Но погледнато кумулативно за първите пет месеца на годината, се наблюдава ръст от около 12% в обема на новоотпуснатите ипотечни кредити на годишна база“, посочи той.

Според него основната причина за този ръст се крие в повишените цени на имотите, което принуждава все по-голям брой домакинства да прибягват до външно финансиране. „Докато през миналата година делът на сделките, реализирани с помощта на банка, е бил около 60%, сега статистиката показва, че внушителните 74% от имотните сделки вече стават с ипотечен кредит“, каза още финансовият експерт. Той уточни, че този бум се подхранва от запазващите се рекордно ниски лихвени нива в страната – 2,43% е средната лихва по новоотпуснатите жилищни кредити, което се явява историческо дъно.

„Този феномен се дължи на изключително ожесточената продължаваща конкуренция между водещите търговски банки за пазарен дял, както и на ниската цена на ресурса, привлечен от банковата система под формата на спестявания“, коментира Василев. Той добави, че България вече е в еврозоната и бизнес кредитите са директно обвързани с движението на индекса Euribor (който от своя страна зависи от рестриктивната политика на Европейската централна банка), но пазарът на дребно за домакинствата остава защитен. Експертът напомни, че поради засилената инфлация и глобалните геополитически шокове, свързани с горивата и войната с Иран, ЕЦБ повиши лихвите и се очакват нови стъпки, но ситуацията при българските граждани е различна.

„Физическите лица, домакинствата в България, са закотвени на индекса на цена на привлечения ресурс в българската банкова система. А този ресурс продължава да е на нулеви нива привлечен. Банковата система продължава да е свръхликвидна. И парадоксалното е, че в България са рекордно ниски лихвите по ипотечни кредити“, обясни ситуацията с банковото кредитиране Василев. Той даде за пример потребителските кредити, при които има малко увеличаване, но ипотечните кредити, които продължават да движат имотния пазар и да го стабилизират, остават „рекордно ниски“.

Експертът обърна внимание, че точно защото цената на привлечения ресурс в България не реагира на Европейската централна банка хората са склонни да държат все повече спестявания на нулева доходност в банковата система. „На практика българските потребители в момента се възползват от „двойна благословия“: валутна стабилност и интеграция в по-голям пазар, комбинирани с рекордно евтини ипотеки“, каза Василев. И добави, че в държавите от основната еврозона (като Германия) вложителите не получават 0% върху спестяванията си, а поне 1-2%, което прави цената на привлечения ресурс за германските банки по-висока, а оттам – и кредитите по-скъпи.

Защо българските търговски банки са склонни да отпускат кредити за покупка на имот в чужбина? Какво предлага на купувачите на ваканционни имоти Северна Гърция? Има ли рискове при покупката на имот в чужбина? Ще продължи ли „свободното падане“ на цените на имоти в Дубай и в дестинации извън ЕС? Каква е алтернативата за инвестиране на свободните пари у нас? Колко се печели от банков срочен депозит и каква ще е доходността от ДЦК за граждани?

Целия разговор може да гледате във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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