UniCredit е напът да придобие контрол над Commerzbank с дял от над 47%

Главният изпълнителен директор на UniCredit Андреа Орчел се доближи до поемането на контрола над германската Commerzbank, след като в края на срока на офертата за придобиване на италианската банка инвеститорите са предложили достатъчно акции, за да се увеличи делът, който банката потенциално може да контролира, до 47,6%, предава Bloomberg.

Акции, представляващи 17,6% от капитала на Commerzbank, са били предложени до крайния срок за приемане на 3 юли, според изявление от сряда, включително над 5% по време на двуседмичното повторно отваряне на офертата. UniCredit вече притежаваше малко под 30%, включително физически акции и деривати, конвертируеми в акции.

Резултатът насочва Орчел към поемането на реален контрол над Commerzbank след двугодишно преследване, което разбуни духовете от Франкфурт до Берлин. Пълното поглъщане би се превърнало в най-голямата банкова сделка в Европа за последните около две десетилетия и би превърнало италианския кредитор в доминираща сила в Германия, като същевременно би засилило присъствието му в Полша.

Като се има предвид, че не всички инвеститори упражняват правото си на глас, Орчел вероятно ще може да назначи нови представители в надзорния съвет, което ще проправи пътя за стратегически ходове или промени в ръководството. Съпротивата от страна на правителството, главния изпълнителен директор на Commerzbank Бетина Орлоп и представителите на синдикатите може да усложни тези усилия.

Всякакви подобни ходове от страна на Орчел вероятно ще трябва да изчакат, докато UniCredit получи необходимите регулаторни одобрения за придобиване на предложените за продажба акции. Това включва зелена светлина от Европейската централна банка (ЕЦБ) за увеличаване на физическия дял над 30%. Процесът може да отнеме от три до шест месеца, според Орчел.

ЕЦБ може също така да изиска от UniCredit да консолидира Commerzbank в баланса си, след като стигне до заключението, че италианската банка упражнява ефективен контрол, а това ще доведе до увеличаване на капиталовите ѝ изисквания, заяви Орчел.

UniCredit по-рано очерта три възможни изхода от офертата си. Първият, при който банката би запазила дял от около 30%, вече е преодолян. Вторият вариант би означавал UniCredit да придобие контролен пакет, като сделката ще бъде ръководена от германското ѝ подразделение HVB. Най-амбициозният изход остава пълното сливане, ако банката успее да придобие достатъчно акции.

Книжата и на двете банки поевтиняха в сряда на фона на по-широкото понижение на фондовите пазари, като към 12:35 ч. UniCredit губи 3,15%, а Commerzbank – 1,38%. UniCredit предложи 0,485 от собствените си акции за всяка акция на Commerzbank, оценявайки германския си конкурент на около 43 млрд. евро за цялата компания към затварянето на пазара във вторник.

Изпълнителният директор на Commerzbank Орлоп предупреди за „път към нещастие“, който би настъпил в резултат на стратегически застой, ако делът на UniCredit остане под 50% след офертата. Тя отхвърли предложението като твърде ниско и предупреди за загуби на приходи.

Германското правителство – вторият по големина акционер в Commerzbank с дял от около 12%, многократно е изключвало възможността да продаде дела си на UniCredit и призова Орчел да се откаже от намерението си.

Въпросът за Орчел сега е как да разшири настоящия си пакет от акции. Банката вече заяви, че би могла да закупи още акции на отворения пазар, веднага щом бъдат получени регулаторните одобрения. Тя би могла също така да обяви нова оферта за изкупуване или да преструктурира съществуващите деривати, за да придобие допълнителни физически акции.

Пълното придобиване би означавало радикални промени за Commerzbank. Орчел заяви, че иска да съкрати поне 5000 работни места и да намали международната мрежа на банката. Орлоп изтъкна, че това би подкопало бизнес модела на банката.

„Оттук нататък може да има обрати, но посоката, в която се движим, изглежда все по-ясна“, заяви Коул Смид, главен изпълнителен директор на Smead Capital Management, която притежава акции на UniCredit. „Финалът може да отнеме месеци, но става все по-трудно да си представим, че няма да завърши с пълно придобиване.“