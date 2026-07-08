ЕК: България не е изпълнила заложената цел за рециклиране до 2020 г.

България не е изпълнила заложената цел от 50% за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци като хартия, метал, пластмаса и стъкло, която трябваше да бъде постигната до 2020 г., съобщават от пресцентъра на Европейската комисия (ЕК). По тази причина ЕК е изпратила мотивирано становище на страната – това е втората „предупредителна“ стъпка срещу държава членка на Европейския съюз (ЕС) за нарушение. В случая България заедно с още 11 страни от Европейския съюз не е изпълнила целите си за рециклиране на отпадъци от Рамковата директива за отпадъците (Директива 2008/98/ЕО, изменена с Директива (ЕС) 2018/851).

Мотивирано становище е изпратено и във връзка с това, че не е транспонирала изцяло Директива (ЕС) 2025/872, с която се изменя Директивата относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане (Директива 2011/16/ЕС).

На България са изпратени и три официални уведомителни писма във връзка с различни нарушения. Уведомителните писма представляват първата стъпка от европейската процедура. Първото писмо е свързано с налагане на ограничителни задължителни разрешителни или сертификационни схеми за енергийни инсталации и строителни услуги. Комисията е установила, че държави членки налагат още по-широки изисквания за удостоверяване и регистрация за строителство, и счита, че тези мерки нарушават Директивата за услугите (Директива 2006/123/ЕО). За това уведомителни писма са изпратени до още десет държави членки.

Второто писмо е за това, че страната не е осигурила правилното прилагане на Регламента относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества (Регламент (ЕС) 2019/1148), а третото – за неспазване на Директивата относно правоприлагането (Директива (ЕС) 2016/680), която урежда обработването на лични данни от правоприлагащите органи, за да могат те да изпълняват задълженията си по начин, който защитава основното право на защита на данните.