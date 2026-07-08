Петролът поскъпва, докато САЩ и Иран си разменят нови удари*

Цената на петрола се повишава в сряда, след като САЩ и Иран се атакуваха взаимно в Персийския залив, като Вашингтон нанесе серия от удари по множество обекти в Ислямската република в отговор на нападения срещу търговски кораби в Ормузкия проток, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 3,22% до 76,55 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 3,27% до 72,74 долара за барел.

Според Централното командване на САЩ американските сили са атакували над 80 цели след нападенията срещу търговските кораби. Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади предупреди, че Техеран ще отвърне на удара. Междувременно Axios съобщи за атаки с дронове срещу Бахрейн, а Кувейт е отговорил на ракетни нападения.

Преди ударите Министерството на финансите на САЩ отмени изключение от санкциите, което позволяваше на Техеран да продава петрол, като по този начин се отказа от ключов елемент на временното мирно споразумение.

Ръстът на цените на петрола заплашва да предизвика нова вълна на сътресения на и без това напрегнатите световни енергийни пазари, след като през второто тримесечие те рязко спаднаха заради отслабването на регионалното напрежение. Новата ескалация на напрежението може да усложни решенията на производителите и търговците в региона относно преминаването през Ормузкия проток, който свързва държавите от Персийския залив със световните пазари.

Според данни за проследяване на корабите няколко плавателни съда все пак са преминали през протока след нападенията. Около шест натоварени супертанкера са започнали или приключили преминаването си, като повечето са използвали поддържан от САЩ морски коридор, разположен близо до бреговете на Оман. В същото време превозът на втечнен природен газ почти е спрял.

Преди последните инциденти банки, сред които Goldman Sachs, предупредиха, че петролният пазар може отново да изпадне в излишък, тъй като производителите в региона ускоряват възстановяването на добива, а трафикът през Ормузкия проток се увеличава. Освен това членовете на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) продължават постепенното премахване на ограниченията върху добива.

„Тази ескалация напомня на пазара колко крехка остава сигурността на преминаването през Ормузкия проток“, коментира Саул Кавоник, старши анализатор по енергетика в MST Marquee. По думите му това противоречи на преобладаващото мнение, че пазарът ще бъде залят с излишни количества петрол, и може да принуди много трейдъри да закрият залозите си за спад на цените.

Контролът върху Ормузкия проток остава една от основните спорни точки между Вашингтон и Техеран. Във вторник Иран заяви пред агенцията на ООН по корабоплаването, че има юрисдикция върху части от протока, през който в мирно време преминаваха около 20% от световните петролни доставки.

Малко преди американските удари представител на САЩ заяви, че преговарящите продължават да работят по окончателно споразумение. Засега разговорите са прекъснати, докато Иран организира погребението на покойния върховен лидер Али Хаменей, който беше убит в първия ден на войната през февруари. Катар съобщи, че следващият кръг от преговори ще бъде насрочен след церемониите. Хаменей ще бъде погребан на 9 юли.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.