САЩ извършиха удари срещу Иран и блокираха продажбите на петрола му

САЩ извършиха нови удари в Иран, насочени към над 80 обекта, и отмениха дерогацията, която позволяваше новите продажби на петрола му, като застрашиха още повече мирното споразумение след поредица от атаки срещу кораби в Ормузкия проток, съобщава Bloomberg.

Американските сили поразиха иранските системи за противовъздушна отбрана, командни и контролни мрежи, крайбрежни радарни установки, заводи за противокорабни ракети и над 60 малки кораба на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщи Централното командване на американската армия в изявление в Х и допълни, че това е било „непосредствен отговор“ на последните атаки на Техеран срещу търговски кораби, преминаващи през протока.

Американската армия заяви, че новите атаки са приключили. Сайтът Axios информира, че иранската армия е извършила нападения с дронове срещу Бахрейн. Противовъздушната отбрана на Кувейт е отговорила на заплахи с ракети и дронове, съобщи армията на страната в публикация в Х.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф отправи предупреждение към САЩ след нападението. „Ерата на тормоза и изнудването приключи. Това не води до никъде, няма да се огънем“, заяви той в Х.

Няколко часа по-рано Министерството на финансите на САЩ съобщи, че ще забрани новите продажби на ирански петрол след 7 юли, като отмени един от ключовите стимули за Техеран да спазва споразумението, което призовава за повторно отваряне на протока.

Действията на САЩ подлагат на допълнителен натиск временното споразумение, подписано на 17 юни, и застрашават преговорите, които имат за цел постигането на траен мир в рамките на 60 дни. Президентът Доналд Тръмп е одобрил ударите срещу Иран, докато е в Турция за срещата на върха на НАТО, заяви американски представител, пожелал да остане анонимен.

Цената на петрола сорт Брент се повиши с над 2% до 76 долара за барел рано в сряда. Ръстът, след като фючърсите поевтиняха значително през второто тримесечие в резултат на намаляването на напрежението в региона, може да върне притесненията за инфлацията на световните пазари и сред държавните ръководители.

Двете страни си отправиха взаимни обвинения за нарушаване на примирието. САЩ обвини Иран за удари срещу търговски кораби в Ормуз предишния ден, най-големия брой, откакто споразумението влезе в сила.

Иран заяви, че операцията на САЩ и отмяната на дерогацията за петрола нарушават споразумението между двете страни. Заместник-министърът на външните работи Казем Гариабади обеща „решителни действия“ в отговор.

Американски официален представител, пожелал да остане анонимен, заяви преди американските удари, че Иран ще се възползват от споразумението, само ако се държи отговорно, но добави, че преговорите продължават с добра воля за постигане на окончателно споразумение. Това е сигнал, че Вашингтон не е готов да се откаже от мирния процес.

Краят на атаките срещу търговски кораби и 60-дневната дерогация, която позволяваше продажби на ирански петрол, бяха ключови елементи на меморандума за разбирателство, който сложи край на боевете между САЩ и Иран.

Техеран многократно заяви, че няма да позволи на корабите да преминават през водния път без разрешението му, но отрече да е бил замесен в атака срещу свързан с Катар кораб. Тръмп настояваше корабите да преминават свободно през протока, както го правеха преди САЩ и Израел да започнат атаките си срещу Иран в края на февруари.

Атаките показват продължаващите рискове за търговското корабоплаване през Ормуз, въпреки че военни сили защитават корабите, които използват маршрута близо до оманското крайбрежие.

Промяната в позицията на САЩ се случва точно, когато петролните потоци и производство от Персийския залив започнаха да наближават нивата преди войната. Разрешението на САЩ за продажби на ирански петрол изигра значителна роля за успокояване на притесненията на инвеститорите от недостиг на предлагане и помогна за успокояване на цените на петрола.

Преговорите между САЩ и Иран бяха спрени, след като Техеран започна погребението на покойния върховен лидер Али Хаменей, който беше убит в първия ден на войната в края на февруари. Катар съобщи, че следващата среща ще бъде насрочена възможно най-скоро след края на церемониите. Хаменей ще бъде погребан в родния си град Машхад на 9 юли.