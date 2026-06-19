UniCredit прави крачка напред към придобиването на Commerzbank

Главният изпълнителен директор на UniCredit SpA Андреа Орчел направи поредна стъпка към придобиването на Commerzbank AG, след като в периода на разглеждане на офертата италианският кредитор успя да увеличи дела си до ниво от 42%, при което може да упражнява контрол, съобщава Bloomberg.

Инвеститори, представляващи 12,51% от акциите на германския кредитор, са приели офертата за придобиване от UniCredit на стойност 42 млрд. евро по време на периода за разглеждане на предложението, приключил на 16 юни. Офертата ще бъде отворена отново на 20 юни за още две седмици.

Към момента UniCredit притежава 26,77% от акциите на Commerzbank, но италианската банка ще увеличи дела си до поне 39,28%, след като получи договорените акции.

UniCredit е изтеглила и деривати, които ѝ дават експозиция към повече акции на Commerzbank, и като цяло позицията ѝ възлиза на 42,5%, изтъква базираната в Милано банка.

„Този дял се увеличава до 44,33%, след като Commerzbank изкупи обратно своите собствени акции, нещо, което се ангажира да направи“, добавят от кредитора.

Придобиването би било най-голямата сделка в рамките на финансовия сектор на Европа от около две десетилетия и би създало нов финансов гигант в региона. То също така би превърнало UniCredit в значителна сила в Германия и би засилило присъствието ѝ в Полша.

След приключването на първия кръг на разглеждане на офертата UniCredit е напът да придобие допълнително влияние върху германската банка като най-голям акционер.

Commerzbank, под ръководството на главния изпълнителен директор Бетина Орлоп, заяви, че цената е твърде ниска и стратегическите предложения на Орчел биха навредили на бизнес модела ѝ. Германското правителство, което притежава около 12% в кредитора, също е против сделката, като твърди, че важната роля на Commerzbank за националната икономика показва, че тя трябва да остане независима.

„По-голямата част от нашите акционери се доверяват на потенциала за създаване на стойност на нашата самостоятелна стратегия“, заяви Commerzbank в петък. „Въз основа на данните, с които разполагаме, делът на институционалните и индивидуалните инвеститори, които приемат сделката, е малко над 1%“, добавя кредиторът.

Банката посочва, че остава отворена за дискусии, „стига да има истинска готовност от страна на UniCredit сериозно да се ангажира с повдигнатите от нас въпроси“.

Италианската банка предлага 0,485 свои собствени акции за всяка акция на конкурента, което оценява германската банка на около 38,84 евро на акция въз основа на цената на книжата ѝ в края на сесията в четвъртък, или около 42 млрд. евро за цялата фирма.

UniCredit заяви, че ще трябва да консолидира Commerzbank, след като притежава повече от 50%. Това би намалило коефициента на базовия ѝ собствен капитал от първи ред (CET1) с 280 базисни пункта.

Европейската централна банка (ЕЦБ) преценява дали трябва да изисква от UniCredit да консолидира Commerzbank дори на по-ранен етап, предвид нарастващия ѝ контрол над германския кредитор.

UniCredit няма право да притежава допълнителните акции, докато офертата не приключи и не получи съответните регулаторни разрешения. Очаква се завършването на сделката да се случи следващата година.