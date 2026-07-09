Индексите на Wall Street се повишават, подкрепени от производителите на чипове*

Борсовата сесия на Wall Street в четвъртък започва с ръстове, докато пазарите опитват да възстановят част от загубите си въпреки подновеното напрежение между САЩ и Иран, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 0,1%, а широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite - с по 0,2%.

Борсово търгуваният фонд VanEck Semiconductor ETF (SMH) нараства с близо 3%, подкрепен от поскъпването на акциите на Micron Technology с 6%. Книжата на Sandisk добавят 5%.

Американските въоръжени сили започнаха нова серия удари срещу Иран в отговор на атаките на Техеран срещу търговски кораби във и около Ормузкия проток, съобщи в сряда Централното командване на САЩ. По-късно командването обяви, че е приключил и допълнителен кръг от удари.

„Всякакви очаквания за бързо възстановяване на нормалния износ на петрол през Персийския залив вече са сериозно поставени под въпрос“, коментира Мейсън Мендес, анализатор на глобалните активи в Wells Fargo Investment Institute. „Предвид ограничените буфери в предлагането и вече ниските световни запаси, всяка допълнителна ескалация на напрежението вероятно ще поддържа по-висока геополитическа премия в цените на петрола, дори ако преговорите впоследствие бъдат възобновени“, добавя той.

„Подновените геополитически рискове могат да засилят краткосрочните разпродажби на рискови активи. В същото време силният ръст на корпоративните печалби и устойчивото развитие на изкуствения интелект (AI) вероятно ще продължат да подкрепят S&P 500 по пътя към прогнозирания от нас диапазон от 7800 до 8000 пункта до края на годината“, каза още Мендес.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,563%, а тази по 30-годишните - до 5,074%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира лек спад от 0,05% до ниво от 100,943 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват леко с 0,06% до 77,97 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,46% до 73,18 долара за барел.

Златото поскъпва с 1,26 на сто и се търгува на цена от 4133,9 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.