Депутатите одобриха още 37 млн. долара за покупка на машините Stryker

България ще плати на САЩ поисканите още 37 млн. долара за машините Stryker. За това гласуваха депутатите, които със 156 гласа "за" приеха промени в инвестиционния разход за придобиване на бойните машини. Против гласуваха 11 депутати от "Възраждане", съобщи Bulgaria ON AIR.

След решението цената на машините достига 1,414 млрд. долара. Заложени са и над 20 млн. долара за непредвидени разходи заради недостиг на суровини и електронни компоненти, както и заради световната инфлация.

"С реализацията на проекта на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава механизирана бригада се осигурява постигане на оперативна сигурност с армиите на страните членки на НАТО, придобиване и поддържащи способности за отбрана на страната в самостоятелни и съвместни операции в системата на колективна отбрана, участие в съюзни операции по колективна отбрана извън територията на страната", каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Депутатът от „Прогресивна България“ Христо Симеонов изтъкна, че въпреки общото увеличение има намаление по отделни пера на договора – например за боеприпаси, противотанкови комплекси Javelin и се отлага покупката на безпилотни летателни апарати.

Според него това решение отваря вратите за разработките и на българския военнопромишлен комплекс. „Веднъж сертифицирани, дронове с произход България могат да се реализират и на международния пазар и в други държави оператори на тази техника. Това би бил огромен престиж за страната и реален икономически стимул за нея“, посочи депутатът.

Ивелин Първанов от "Възраждане" напомни, че темата за новите бронирани машини се обсъжда вече четири години. „"Казахме, че ще има поскъпване – има поскъпване. Казахме, че ще забавят доставката – има забавяне. Къде са бронираните машини? Къде е механизираната бригада? Сега можем да си чакаме техните корита, защото няма как да ги нарека по-благопристойно. Те искат това да го утилизират, а ние го купуваме, за да превъоръжаваме нашата армия. Можеше да разработим нещо ново, не да купуваме старото", коментира депутатът от "Възраждане".