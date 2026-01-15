Американската Teledyne ще доставя сензори за българските бронирани машини Stryker

Американската компания Teledyne FLIR Defense ще достави сензори за българските бронирани машини Stryker, съобщиха от компанията. Договорът е възложен от Пентагона и е на стойност 32 млн. долара.

През 2023 г. България сключи договор за доставката на 198 бронирани машини на стойност около 1,3 млрд. долара по плана за модернизация на българската армия. Първите машини ще бъдат доставени във Велико Търново през февруари, където ще бъдат дооборудвани в завода на "Терем - Ивайло". Министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов направи проверка на място, за да се увери, че подготовката се движи по план, съобщи БТА.

Министърът отбеляза, че страната е инвестирала 17 млн. лева за модернизацията на завода. С тези средства са реновирани старите сгради, както и са построени три нови, в които да бъде извършено асемблирането на бронираните машини.

Сензорите на Teledyne FLIR Defense са част от системите, които ще бъдат интегрирани в България. Те ще бъдат произведени в заводите на компанията в САЩ и Канада. В първата фаза от договора, който е за срок от три години, ще бъде доставката на термовизионни мерници и радари с голям обсег на действие за разузаване, наблюдение и насочване. По-късно компанията ще достави още установки за изстрелване на безпилотни системи, както и сензори за ядрено, биологично и химическо замърсяване.

От Teledyne FLIR Defense допълват, че тези системи ще подкрепят оперативната съвместимост на българската армия с НАТО, както и ще подобрят отбранителните способности на Алианса.

Като част от модернизацията на армията България сключи договор и за доставка на изтребители F-16, които вече са в България. В момента продължава обучението на пилотите и се очаква страната ни да има боеспособна ескадрила през 2028 г.