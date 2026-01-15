Приятелството на Тръмп с криптофирмите е под изпитание заради забавянето на нов закон

Необузданият оптимизъм, който обзе криптоиндустрията през първата година след завръщането на Доналд Тръмп на власт, отстъпва място на тревога, след като дългоочакван законопроект за дигиталните активи беше отложен в Сената заради ожесточен дебат около стейбълкойните, пише Bloomberg.

Банковата комисия на Сената в сряда отложи обсъждането на законопроекта часове след като Coinbase Global оттегли подкрепата си за последната му версия. Сред елементите на текста, срещу които Coinbase и други фирми се съпротивляват, са ограничения за предлагането на доходност или възнаграждения върху стейбълкойните на клиентите им.

Стейбълкойните са ключов стълб във вселената на криптоактивите и използването им процъфтява, след като САЩ приеха законодателство за регулирането им през юли. Но сега криптомениджърите се опасяват, че безизходицата около въпроса с монетите, обвързани с фиатни пари, може да попречи на регулаторната рамка в САЩ да настигне другите пазари.

„Това забавяне е обезпокоително, тъй като създава вероятност САЩ да се окажат един от малкото големи центрове за цифрови активи без ясен правилник за капиталовите пазари през 2026 г.“, посочва Деа Маркова, директор по политиките във Fireblocks, доставчик на услуги за съхранение на криптовалути.

Според последното законодателно предложение плащането на доходност от стейбълкойни, т.нар. стейкване, ще бъде забранено, въпреки че някои видове възнаграждения може да останат разрешени. Но формулировката около това какви точно видове възнаграждения биха били разрешени не е еднозначна, според Нана Муругесан, бивш мениджър в Coinbase.

Криптокомпаниите отдавна предлагат на потребителите доходност и възнаграждения като начин да ги мотивират да държат цифровите си активи по-дълго, вместо да ги конвертират обратно във фиатни валути. Някои токени, като например обвързания с долара USDe на Ethena, предлагат доходност като вградена част в структурата си.

Coinbase предлага възнаграждения на потребителите, които държат стейбълкойна USDC на Circle Internet Group в сметките си, подобно на доходността, която предлага традиционните спестовни сметки.

„Възнагражденията от стейбълкойни се намират на пресечната точка между плащанията, наподобяването на спестявания и пазарните стимули“, посочва Ари Редфорд, глобален ръководител на отдела за политики и правителствени въпроси в TRM Labs. Това обяснява защо „ограничен технически въпрос“ се превърна в централна политическа тема.

Ограниченията върху подобни възнаграждения биха могли да поставят криптофирмите, регулирани в САЩ, в неизгодно положение, според някои мениджъри.

„Винаги, когато нещата са неясни, те отново стават обект на тълкуване“, допълва Муругесан. „Ако има някакви ограничения, теорията е, че това ще постави в неизгодно положение само американските компании, за разлика от офшорните компании, които ще продължат да раздават възнаграждения“, посочва още.

Банковата индустрия предупреди, че носещите доходност стейбълкойни биха могли да отклонят депозити от традиционните кредитори. Законодателство, одобрено миналата година, позволява на банките да емитират свои собствени стейбълкойни и няколко криптокомпании вече кандидатстваха за банков лиценз. Законът, наречен Genius Act, забранява на емитентите на стейбълкойни да предлагат лихва.

Бързата реакция на Coinbase – която е сред донорите за балната зала, която Тръмп строи в Белия дом – също подсказва как индустрията използва новопридобито си влияние във Вашингтон. Брайън Армстронг, главен изпълнителен директор на Coinbase и поддръжник на Тръмп, заяви в публикация в X, че оттегля подкрепата си за последния текст на законопроекта заради наличието на „твърде много проблеми“.

Това предизвика отговор от сенатор Синтия Лумис, член на комисията, която каза в X, че подобни отговори от криптокомпаниите „доказват, че те просто не са готови“.