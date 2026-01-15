Петкова: Заплатите в бюджетната сфера ще бъдат увеличени с 5%

Заплатите в обществения сектор ще бъдат увеличени с 5%. Това съобщи министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова на брифинг в Министерството на финансите.

Правителството ще излезе с решение за това на следващото си заседание.

Съгласно удължителния закон за Бюджет 2025, по предложение на Асен Василев от ПП-ДБ, беше прието заплатите в публичния сектор да бъдат увеличени с процента на натрупаната към 31 декември миналата година инфлация за всички в бюджетната сфера, които не са на минималната работна заплата.

"Индексът на потребителските цени, съгласно националната методология към 31 декември 2025 година, е 5%, а хармонизираният индекс на потребителските цени, този индекс, по който се измерва инфлацията във всички държави членки на Европейския съюз и по който те се сравняват, е 3,5%. Правителството ще предприеме необходимите действия и ще приложи този режим, който е по-благоприятен за българските граждани", каза Петкова.

Повишението най-вероятно ще бъде изплатено през февруари.