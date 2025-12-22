„Мяра“: Над половината от българите обвиняват всички партии за липсата на нов бюджет

Липсата на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт на българите, смятат 63,8% от запитаните в ново социологическо проучване. На обратното мнение са 31,8%, а има и малка „сива“ зона. Данните са от независим телефонен сондаж на социологическата агенция „Мяра“, проведен между 15 и 17 декември сред 802 пълнолетни български граждани.

Близо две трети от анкетираните са на мнение, че за негласуването на нов бюджет носят отговорност всички партии в парламента, но закономерно – по-скоро досегашната власт, а не толкова досегашната опозиция, отчитат от социологическата агенция.

Вината за казуса с бюджета е на всички партии, казват 53,9%, но има и 33,5%, които казват, че въпросът с бюджета е отговорност на досегашната власт. 8,2% казват, че вината за неприемането ще е на опозицията. Обществените инстинкти показват тревога заради неприемането на бюджета и обществото ни вижда вина у всички, но най-видимо – при отиващата си власт.

Източник: Социологическа агенция "Мяра"

Почти автоматично е убеждението, че Изборният кодекс трябва да се преразгледа преди изборите и инстинктите сочат към машинен вот – там е най-сериозното натрупване: малко повече от две пети биха избрали само машини.

Малко над една трета биха подкрепили и машини, и хартия, а само хартия предпочитат под една пета. Помолени експериментално да изберат само между машини и хартия, запитаните избират машините в близо 60% от случаите, а хартията – в близо 30%.

Почти автоматично се приема идеята, че изборното законодателство трябва да се промени преди новите избори и 74% са категорични за това. 22,6% са на обратното мнение. Трябва да се гласува само с машини, казват 42,4% от запитаните, трябва да се гласува и с машини, и с хартия, приемат 35,2%, само хартия предпочитат 16,8%. Останалите се колебаят. Помолени да определят кое биха избрали, ако се налага да избират, 59,4% избират машините, а 28,7% – хартията. Останалите се колебаят.

Източник: Социологическа агенция "Мяра"

Само около 10% от българите твърдят, че тази година могат да си позволят да купуват повече стоки и подаръци за Коледа и Нова година спрямо миналата година. Останалите се поделят равно между „позволявам си, колкото и миналата година“ и „позволявам си по-малко“, констатират социолозите.

Данните идват на фона на по-ниската готовност на българите да купуват за празниците. С наближаването на коледните и новогодишни празници, характерно с очаквано повишено купуване, 43% заявяват, че няма промяна в покупателната им способност спрямо 2024 година. 42,2% обаче отбелязват, че възможността им да купуват стоки и подаръци е намаляла. Малко над една десета оценяват финансовите си възможности около празниците като по-добри спрямо миналата година. Останалите не могат да преценят.

Тук разделенията между поколенията са видими. Най-младите и хората в активна възраст са тези, които в най-голяма степен твърдят, че са запазили покупателната си способност. При по-възрастните пък тя в най-голяма степен е намаляла. Така се оказва, че според свидетелствата на българите през тази година можем да си позволим по-скоро колкото през миналата или по-малко.

Източник: Социологическа агенция "Мяра"