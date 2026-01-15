Производителите на чипове подкрепиха ръста на европейските борси

Фондовите пазари в Европа затвориха като цяло на зелена територия, подкрепени от ръста на акциите на компании, свързани с изкуствения интелект (AI), пише CNBC. TSMC съобщи за ръст на приходите през четвъртото тримесечие с 35%, с което изненада анализаторите. Причината е увеличеното търсене на чипове, свързани с AI, отчетоха от компанията.

Това подкрепи акциите на европейските производители на чипове и нидерландската компания ASML затвори сесията с ръст от 6% до 1149,40 евро за акция. Повишение записват още и ASM, както и BE Semiconductor.

Сред големите печеливши се нареди и UniCredit, която съобщи, че планира да купи дял от конкурента си Banca Monte dei Paschi di Siena.

Така паневропейският Stoxx 600 затвори сесията на ниво от точно 615 пункта, което е повишение от 0,56 на сто. Почти всички сектори в състава на индекса записват ръстове. Германският DAX се увеличава с 0,35 на сто до 25 374,15 пункта, докато във Франция САС 40 се понижи, макар и с 0,21%, до 8313,12 пункта.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, се повиши с 0,54 на сто и затвори сесията на ниво от 10 238,94 пункта.

Цената на петрола се срина с почти 5%, след като пазарите се успокоиха относно плановете за военна операция на САЩ в Иран. Има индикации, че петролът от Венецуела ще се завърне на пазарите, но вече легално, предлаган от големите търговски компании като Vitol.

Така американският лек суров петрол (WTI) се търгува за малко под 59 долара за барел. Европейкият "Брент" достигна до 63,50 долара за барел към края на европейската сесия на борсите.

На валутите пазари едно евро се разменя за 1,1611 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3387 долара за брой.

Цената на златото леко се понижава до 4618 долара за тройунция.