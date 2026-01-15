Стойността на активите на BlackRock достига рекордните 14 млрд. долара

BlackRock Inc. е привлякла общо 342 млрд. долара парични средства от клиенти през четвъртото тримесечие, което увеличава стойността на общите активи на дружеството до рекордните 14 трлн. долара, съобщава Bloomberg.

Инвеститорите са добавили 268 млрд. долара към дългосрочните инвестиционни фондове, включително 181 млрд. долара към бизнеса с борсово търгувани фондове (ETF), който вече възлиза на общо 5,5 трлн. долара.

Ситуацията през последните три месеца на годината е увеличила общия годишен приток, включително пазарните фондове и управлението на парични средства, до 698 млрд. долара, поставяйки нов рекорд.

Нетните потоци към дългосрочните инвестиционни фондове надминаха прогнозите на анализатори, предвиждащи 232 млрд. долара. Резултатите включват за първи път една от най-големите аутсорсинг сделки в индустрията - ходът на Citigroup Inc. да предостави на BlackRock около 80 млрд. долара от инвестиционните активи на богати клиенти на банката за управление.

„По целия свят клиентите търсят да прехвърлят повече в BlackRock“, изтъква главният изпълнителен директор Лари Финк, добавяйки: „Нашият бизнес портфейл се разшири в различни продукти и региони“.

Коригираната печалба на акция на BlackRock за тримесечието се е повишила с 10% спрямо предходната година до 13,16 долара. Това е над прогнозата на анализаторите за 12,28 долара на акция. Приходите растат с 23% до 7 млрд. долара спрямо същото тримесечие на предходната година.

Оперативните разходи за тримесечието са се увеличили с 48% спрямо предходната година до 5,3 млрд. долара, тъй като BlackRock продължава агресивната си експанзия на частните пазари. Фирмата увеличи тримесечния си паричен дивидент с 10% до 5,73 долара на акция.

Приходите на BlackRock от частните пазари за цялата година са нараснали почти двойно до 2,4 млрд. долара спрямо същия период на 2024 г.