BlackRock привлича биткойн китовете в орбитата на Wall Street

Големите притежатели на биткойни преместват богатството си от блокчейна към Wall Street. Ново поколение борсово търгувани фондове (ETF-и) дава на криптобогаташите нов начин за вкарване на дигиталното си състояние в регулираната финансова система – без да продават и чрез фондове, управлявани от големи мениджъри на активи като BlackRock, пише Bloomberg в материал.

Регулаторна промяна, станала възможна това лято, отваря вратата пред големите инвеститори да предават биткойните си на ETF в замяна на дялове от фонда. Това се нарича трансакция „в натура“ и се използва за различни ETF-и, но бе одобрена за биткойн продукти едва този юли. Процесът е неутрален по отношение на данъците, тъй като няма смяна на собствеността на пари или извършване на продажба. В резултат волатилният дигитален актив се превръща в ред от брокерска декларация за състоянието на финансова сметка – лесен за заемане, отдаване като обезпечение, предаване в наследство.

Досега от най-големият мениджър на активи в света BlackRock са извършили такива замени за общо над 3 млрд. долара, според Роби Мичник, ръководител на звеното на компанията за дигитални активи. От Bitwise Asset Management пък посочват, че запитвания пристигат дневно от инвеститори, които искат да поставят притежаваните си криптоактиви на платформи за управление на богатството. Доставчикът на ликвидност Galaxy вече е обработил шепа такива замени, посочва Майкъл Харви, ръководител на франчайз търговията на компанията.

Големите биткойн притежатели осъзнават „удобството от това да могат да държат своята експозиция в рамките на своя финансов съветник или в отношенията си с частна банка“, наред с други причини за замените, посочва Мичник.

Това е поредната промяна в света на най-голямата криптовалута. Роден като децентрализиран бунт срещу традиционните финансови институции, биткойнът сега бива кротко погълнат от тях. Бунтарски настроените притежатели също омекват за идеята, че някои части на финансовия сектор могат да бъдат достигнати по-лесно през традиционните системи.

Обменяйки биткойните си за ETF дялове, инвеститорите могат да запазят участието си в криптовалутата, като я превърнат във форма, която финансовата система разпознава. По брокерска сметка активите могат да бъдат използвани за различни неща като обезпечения, заеми и др. – нещо, което би било трудно, рисковано или дори невъзможно, ако те са заключени в частни портфейли. ETF-ите предлагат улеснение и легитимност.

„Все още има ползи от това да държите неща в традиционна финансова система“, коментира Теди Фусаро, президент на Bitwise. Той даде пример с инвеститор с портфолио за 1 млн. долара, държано на платформа за управление на активи и отделно сметка с биткойни за 5 млн. долара. „Вашата платформа за управление на богатството ви третира като клиент за 1 млн. долара“, посочва той. „Ако вкарате своите биткойни за 5 млн. долара в биткойн ETF и сега ги държите във вашата платформа за управление, вие се квалифицирате за по-високо ниво на услуга“, допълва той.

Мичкин от BlackRock отказва да коментира точният брой трансакции, които неговата фирма е обработила в рамките на ETF-а IBIT, но заяви, че допълнителната регулаторна яснота ще увеличи обемите и участието от големите банки. По думите му запитванията от клиенти варират от инвеститори, които искат да обърнат само 20% от биткойните си в ETF форма, до такива, които искат изцяло да се насочат към традиционните финанси.

Междувременно все по-голяма част от Wall Street може скоро да се опита да се възползва от тези трансакции „в натура“. BlackRock отбелязва, че банките вече играят ограничена роля в изпълнението на тези сделки, въпреки че за момента само небанковите брокери могат да изпълнят напълно трансакциите.

„Животът просто е по-лесен в света на традиционните финанси – прекарахме век в усъвършенстването на интеграцията, достъпа и сигурността. Биткойн феновете тепърва го осъзнават“, посочва Уес Грей, главен изпълнителен директор и основател на ETF фирмата Alpha Architect. „Голямата ирония, разбира се, е в това, че биткойнът бе роден, за да избяга от традиционните финанси – и сега най-големите притежатели се опитват да се върнат обратно“, допълва той.