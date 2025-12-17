S&P 500 отчете четвърти пореден спад, Nasdaq се срина с 1,8%

Борсовата сесия на Wall Street в сряда приключи с понижения, след като инвеститорите продължиха да се изтеглят от ключови компании в сферата на изкуствения интелект (AI), предаде CNBC. Това се случи след публикация, според която основният инвеститор на Oracle се е отказал от участие в един от проектите ѝ за център за данни.

Широкият пазарен показател S&P 500 се понижи с 1,16%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite спадна с 1,81%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average загуби 0,47%.

Доскоро „горещите“ акции на Oracle поевтиняха с 5%, след като Financial Times съобщи, че плановете на Blue Owl Capital да финансира център за данни на компанията в Мичиган на стойност 10 млрд. долара са пропаднали. Източници, запознати с темата, посочват като причина за това опасения относно нивата на дълга и разходите на Oracle. От компанията впоследствие оспориха информацията и заявиха, че проектът продължава по план.

Рисковите схеми за финансиране, свързани с плановете на компаниите за изграждане на центрове за данни, държат инвеститорите нащрек през последните седмици. Фокусът върху Oracle по време на търговската сесия идва само седмица след като компанията опроверга и публикация на Bloomberg, според която е отложила някои проекти за OpenAI за 2028 г.

Други акции, свързани с AI сектора, също поевтиняха в сряда. Книжата на производителя на чипове Broadcom - друга компания, която води отлива извън технологичния сектор – са надолу с 4%. Цената на акциите на Nvidia спадна с 3%, на Advanced Micro Devices - с 5%, а на компанията майка на Google - Alphabet - с 3%.

„Определено наблюдаваме доста ясна ротация от големите компании с растеж към големите компании със стойност, и това, което виждаме, е, че инвеститорите се позиционират по-предпазливо за това, което предстои догодина“, казва Брайън Мълбъри от Zacks Investment Management. „Истинският въпрос е: Кой ще успее да монетизира тези огромни инвестиции в изкуствен интелект?“

Oracle и Broadcom, заедно с други компании от AI сектора, натрупаха значителни загуби през декември - месец, в който инвеститорите се насочват към по-стойностно ориентирани сегменти на пазара като финансовия сектор. От началото на месеца акциите на Oracle и Broadcom са надолу съответно с 12% и 18%.

Мълбъри очаква ротацията от силно надценени компании към „по-справедливо оценени сектори“ да продължи и през 2026 г. Според него тази тенденция, заедно с несигурността около паричната политика на Федералния резерв на САЩ, може да доведе до повишена волатилност.

„На този етап ще бъде важно да се разглеждат конкретни фактори, за да се определи кога и къде ще настъпи моментът на печалба от AI, и това са неща като свободния паричен поток. Можеш да манипулираш баланса, но не можеш да фалшифицираш свободния паричен поток“, казва експертът. „Най-големият двигател на доходността вече се е превърнал в най-големия риск за пазара", добавя той.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до 4,151%, а тази по 30-годишните - до 4,828%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,26% до 98,406 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпнаха с 2,63% до 60,47 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 2,64% до 56,73 долара за барел.

Златото поскъпна с 0,94 на сто до цена от 4373 долара за тройунция.