Частен имот за 100 млн. евро се появи на площадката за нови блокове в АЕЦ "Козлодуй"

Според ПП-ДБ имотът е купен след бърза размяна на писма между БЕХ и ядрената централа и е имало опит за отчуждаване

12:56 | 17.12.25 г. 3
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: АЕЦ &quot;Козлодуй&quot;
Снимка: АЕЦ "Козлодуй"

За сделка за покупката на нива или ливада от 68 декара на стойност малко над 98 млн. евро от страна на АЕЦ "Козлодуй" съобщиха депутати от ПП-ДБ и поискаха изслушването на енергийния министър в оставка Жечо Станков в Народното събрание. Според тях досега е било заявявано, че площадката за седми и осми блок на ядрената централа е изцяло собственост на държавата и въпрос за собствеността не стои. Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) вече одобри площадката за седми блок и в момента оценява предложените терени и за осми блок.

От парламентарната трибуна Жечо Станков обаче призна, че на площадката има имоти и държавна, и частна собственост, но и допълни, че няма информация АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности", които са проектната компания за новите два блока, да са купували имот на посочената стойност.

Станков съобщи, че ще назначи проверка по сигналите и допълни, че "няма и една стотинка на българските данъкоплатци, която да е изразходвана в енергетиката в ущърб на гражданите".

Асен Василев (ПП-ДБ) обаче каза, че има кореспонденция между АЕЦ "Козлодуй" и Българския енергиен холдинг (БЕХ) за покупката на имота, което е наложило и вноска за увеличаване на капитала на ядрената централа. Радослав Рибарски определи случващото се като "сделка на тъмно" и след покупката имотът ще бъде апортиран към АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности". Той коментира още, че не е направен опит за отчуждаване на имота, каквато е практиката особено за стратегически проекти, а се пристъпва към сделка за покупко-продажба на имота.

Последна актуализация: 12:56 | 17.12.25 г.
АЕЦ Козлодуй ядрена енергетика
Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 1 rate down comment 0
plc
преди 33 минути
Аз щях да изчакам да ми построят централата в имота !
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 17 rate down comment 21
гъбко
преди 5 часа
Граждани за Европейско Развитие на България , едно си могат и едно си правят ... :))) ... кой знае Агент Буда къффф долап и с колко чекмеджета е сложил в мецанина в Банкя ... Да не пиша за колко ми очуждиха АПИ нивичка за път , за едно ходене на зъболекар не стига . А тия 98млн , все едно е терен в центъра на София ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
