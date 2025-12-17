Частен имот за 100 млн. евро се появи на площадката за нови блокове в АЕЦ "Козлодуй"

За сделка за покупката на нива или ливада от 68 декара на стойност малко над 98 млн. евро от страна на АЕЦ "Козлодуй" съобщиха депутати от ПП-ДБ и поискаха изслушването на енергийния министър в оставка Жечо Станков в Народното събрание. Според тях досега е било заявявано, че площадката за седми и осми блок на ядрената централа е изцяло собственост на държавата и въпрос за собствеността не стои. Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) вече одобри площадката за седми блок и в момента оценява предложените терени и за осми блок.

От парламентарната трибуна Жечо Станков обаче призна, че на площадката има имоти и държавна, и частна собственост, но и допълни, че няма информация АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности", които са проектната компания за новите два блока, да са купували имот на посочената стойност.

Станков съобщи, че ще назначи проверка по сигналите и допълни, че "няма и една стотинка на българските данъкоплатци, която да е изразходвана в енергетиката в ущърб на гражданите".

Асен Василев (ПП-ДБ) обаче каза, че има кореспонденция между АЕЦ "Козлодуй" и Българския енергиен холдинг (БЕХ) за покупката на имота, което е наложило и вноска за увеличаване на капитала на ядрената централа. Радослав Рибарски определи случващото се като "сделка на тъмно" и след покупката имотът ще бъде апортиран към АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности". Той коментира още, че не е направен опит за отчуждаване на имота, каквато е практиката особено за стратегически проекти, а се пристъпва към сделка за покупко-продажба на имота.