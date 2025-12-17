IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Изненадващо управляващите вкараха Бюджет 2026 в парламента, ПП-ДБ обяви протест

Очакваше се в пленарна зала да бъде гледан удължителният закон за бюджета

10:34 | 17.12.25 г. 6
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Проектите за държавен бюджет за 2026 на кабинета "Желязков" и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изненадващо влязоха в програмата на Народното събрание за тази седмица. Депутатите трябваше да разгледат т.нар. удължителен бюджет, но вместо това председателят на парламента Рая Назарян (ГЕРБ) предложи в програмата да влязат редовните бюджети. Тя уточни, че решението е взето на председателски съвет тази сутрин.

Решението е било одобрено със 124 гласа от ГЕРБ-СДС, "ДПС - Ново начало", БСП, "Има такъв народ" и двама нечленуващи в парламентарни групи.

В незабавна реакция от "Продължаваме промяната - Демократична България" обявиха протест в 18 часа в четвъртък (18 декември) пред сградата на Народното събрание.

Асен Василев: Управляващите се опитват да си прокарат крадливия бюджет

"Току-що станахме свидетели на може би най-наглото гласуване в този парламент – за четвърти път управляващите се опитват да си прокарват крадливия бюджет", заяви пред журналисти в кулоарите на парламента Асен Василев от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ).

„Призоваваме всички хора на протест в четвъртък от 18:00 ч., защото вкараха редовния бюджет в пленарна зала. Трябва да бъде блокирано това безобразие финално. Да не позволим да откраднат 20 млрд. дългове, заложени във втория вариант на план-сметката”, заяви в кулоарите на парламента Асен Василев.

На въпрос кой вариант на бюджет се предлага, Василев каза: "Всичките варианти са крадливи и нито един от тях не трябва да бъде приет".

“Уредникът на Музея на социалистическите бюджети току-що реши България да приеме стария крадлив бюджет. Става дума за милиарди, които трябва да бъдат изхарчени по време на предизборната кампания, за да могат да бъдат купувани гласове. Затова призоваваме всички на протест утре от 18:00 часа на Ларгото в София, за да разберат отиващите си управляващи, че хората не са съгласни с кражбата на милиарди”, заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.

Законопроектът за Държавното обществено осигуряване (ДОО) беше одобрен на първо четене миналата седмица, преди кабинетът „Желязков“ да подаде оставка.

При прегласуване депутатите отхвърлиха предложението за включване в дневния ред на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

За това да се обсъдят двата бюджета на първо четене гласуваха 14 депутати от "БСП-Обединена левица", „против“ бяха 97 и 77 се въздържаха.

Последна актуализация: 11:49 | 17.12.25 г.
бюджет 2026 политическата криза
6
rate up comment 7 rate down comment 7
melon
преди 1 час
Б o к л у ***
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 5 rate down comment 5
melon
преди 1 час
*** лу ***
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 10 rate down comment 10
melon
преди 1 час
Тези си просят непалски изживявания. Няма такива нагли ***!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 4 rate down comment 11
khao
преди 1 час
казах ли ви... а не пролет ще ги преизберем с почти същия резултат освен ако зеления чорап не влезе в политиката! :):)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 27 rate down comment 2
Slavi.13
преди 1 час
Делян Пеевски няма да даде заден ход. 21 милиарда са подготвени.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 21 rate down comment 13
Скъсана_Ушанка
преди 1 час
Няма такива нагли създания! Няма! Май нов протест се задава!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
