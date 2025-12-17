„БСП-Обединена левица“: Няма да участваме в разговори за правителство, парламентът е нелегитимен

Няма да участваме в разговори за ново правителство. Това каза председателят на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров по време на консултациите за връчване на мандат за правителство при президента Румен Радев.

„Партийният егоизъм доведе до там, че това управление загуби легитимност, този парламент загуби легитимност и няма как 51-вото Народно събрание да формира ново правителство, каза Зафиров.

Относно промените в Изборния кодекс той коментира, че през годините БСП са най-потърпевшата политическа сила от изкривяването на правилата за гласуване. Допълни също, че са "за" изсветляване на процеса на броене и подкрепят машинното гласуване, но не в този му вид. Според него хартиеното гласуване не трябва да отпада.

По темата за Бюджет 2026 Зафиров каза, че с удължен бюджет в евро има риск социалните плащания да се забавят и се поставят под заплаха парите за общините. "С удължителен бюджет поставяме под риск съществуването на големи групи уязвими хора от населението, както и социални системи“, каза Зафиров. Затова те настояват да се приеме финансовата рамка с поправки, одобрена от социалните партньори.

След края на консултациите той поясни, че темата с бюджета е била ключова в разговорите с президента. "С изненада научаваме за промяната в позицията на партньорите ни в съвместното управление. Обществото има нужда от редовен бюджет със силен социален вектор и със защита на инвестиционните процеси и увеличаване на заплатите. Много е рисково да влизаме с удължителен закон в първата ни година с евро. Със сигурност ще гласуваме за редовна план-сметка. Изненадва ме неразбирането на очакванията на обществото", коментира той.

Срещите при държавния глава са част от процедурата за консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание след оставката на правителството.

Президентът обсъди вчера политическата ситуация в страната с представителите на "Възраждане" и с "ДПС - Ново начало". В понеделник (15 декември) започнаха консултациите при президента Румен Радев, като той разговаря с ГЕРБ-СДС и с "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ).

По-късно е насрочена консултация и с "Има такъв народ".