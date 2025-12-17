Данните за японския износ изпратиха азиатските пазари в различни посоки

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха смесени резултати в сряда, докато инвеститорите анализираха търговските данни на Япония, предаде CNBC.

През ноември износът на страната е нараснал с 6,1% на годишна база, показват данни на Министерството на финансите. Резултатът значително надхвърля очакванията за средно увеличение от 4,8%, според икономисти, анкетирани от Ройтерс, и е над отчетените 3,6% през предходния месец.

Японският бенчмарк Nikkei 225 се повиши с 0,26% до 49 512,28 пункта, а по-широкият показател Topix не отбеляза съществена промяна и затвори на ниво от 3369,39 пункта.

Акциите на японската финансова институция SBI Shinsei Bank поскъпнаха с над 12% след първично публично предлагане (IPO) за 322 млрд. йени (2,1 млрд. долара). Цената на акция беше 1450 йени.

Южнокорейският показател Kospi добави 1,43% до ниво от 4056,41 пункта, а измерителят на компаниите с малка пазарна капитализация Kosdaq загуби 0,55% до ниво от 911,07 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 спадна с 0,16% до 8585,20 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,92% до 25 468,78 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай отчете ръст от 1,83% до 4579,88 пункта.

Акциите на китайския производител на чипове MetaX Integrated Circuits поскъпнаха с над 700% при първото си търгуване в Шанхай в сряда, след като компанията набра почти 600 млн. долара чрез първично публично предлагане. Подобно на Moore Threads, която имаше силен дебют в началото на месеца, MetaX разработва графични процесори за приложения с изкуствен интелект, навлизайки в бързо растящия сектор, подпомаган от увеличаващото се използване на AI услуги.