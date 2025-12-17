Петролът поскъпва, след като Тръмп нареди блокада на танкери край Венецуела*

Цената на петрола се повишава от най-ниското си ниво от 2021 г., след като американският президент Доналд Тръмп засили натиска върху Венецуела, като нареди блокада на санкционирани танкери край южноамериканската държава, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 1,41% до 59,75 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 1,48% до 56,09 долара за барел.

Според публикация в социалните мрежи Тръмп е заявил, че нарежда блокада на танкери, превозващи суров петрол към и от Венецуела. Този ход представлява сериозна ескалация на напрежението между двете страни и следва изземването на петролен танкер от американските сили край Венецуела миналата седмица. Според венецуелския президент Николас Мадуро последните действия са насочени към кражба на ресурсите на страната.

Производството на „черно злато“ във Венецуела се е увеличило, след като достигна дъно през 2020 г., но остава далеч под нивата от преди десетилетия. През миналия месец танкерите са натоварвали почти 590 хил. барела дневно за износ в сравнение с глобалното потребление от над 100 млн. барела дневно. По-голямата част от венецуелския суров петрол отива в Китай.

Основният сорт на страната - Merey - често се използва за производство на битум за асфалтиране на пътища в Китай. Фючърсите върху битума в Шанхай поскъпнаха с до 2,8% в сряда - най-големият ръст от края на октомври.

Големи количества венецуелски петрол, съхранявани в танкери из Азия, ще смекчат непосредствения удар върху китайските купувачи, но всяко по-продължително прекъсване на износа може да принуди рафинериите да търсят по-скъпи алтернативи. Подходящи заместители могат да бъдат ирански сортове и канадският Access Western Blend.

Държавната петролна компания на Венецуела работи с ограничен брой международни партньори, включително Chevron, за добив в много части на страната. Базираната в Хюстън компания, която разполага с лиценз от Министерството на финансите на САЩ, освобождаващ я от американските санкции, заяви, че дейностите ѝ продължават нормално.

„Петролният пазар като цяло приема рисковете за доставките сравнително спокойно напоследък предвид мащаба на излишъка, който се очаква до 2026 г.“, казва Уорън Патерсън, ръководител на стратегията по суровините в ING Groep NV в Сингапур. „Размерът на ценовото движение показва, че пазарът не е особено притеснен“, допълва той.

Цената на „черното злато“ се насочва към годишен спад заради свръхпредлагането, което се дължи на бързото връщане на спрени обеми от страна на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+), увеличеното производство от други държави и слабото търсене. Признаци на слабост на пазара се появяват от САЩ до Близкия изток, докато инвеститорите се подготвят за излишък, който Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира като най-големия от времето на пандемията от Covid-19.

Инвеститорите също така преценяват вероятността за евентуално мирно споразумение за Украйна, което би могло да проправи пътя към по-малко ограничения върху износа на руски суров петрол.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.