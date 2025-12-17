IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Тръмп нареди блокада на „санкционираните петролни танкери“ към Венецуела

Tова явно цели задушаване на икономиката на южноамериканската страна

08:38 | 17.12.25 г. 1
Снимка: EPA/HENRY CHIRINOS
Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди блокада на всички „санкционирани петролни танкери“ към Венецуела, засилвайки натиска върху лидера на страната Николас Мадуро, предаде Associated Press. Агенцията отбелязва, че това явно цели задушаване на икономиката на южноамериканската страна.

Ескалацията следва завземането миналата седмица от американските сили на петролен танкер край бреговете на Венецуела. Необичайният ход беше последван от струпването на военни сили в региона. В публикация в социалните мрежи, обявяваща блокадата, Тръмп заяви, че Венецуела използва петрол за финансиране на наркотрафик и други престъпления и обеща да продължи концентрирането на военни сили.

„Венецуела е напълно обградена от най-голямата армада, събирана някога в историята на Южна Америка. Тя само ще става по-голяма и шокът за тях ще бъде като нищо, което са виждали досега – докато не върнат на САЩ целия петрол, земя и други активи, които преди това ни откраднаха“, отбеляза Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Венецуела, която има най-големите доказани петролни запаси в света и произвежда около 1 милион барела на ден, отдавна разчита на приходите от петрол за своята икономика. Откакто администрацията на Тръмп започна да налага петролни санкции на Венецуела през 2017 г., правителството на Мадуро разчита на сенчест флот от танкери без флаг, за да внася контрабандно суров петрол в глобалните вериги за доставки.

/БТА/

Последна актуализация: 08:38 | 17.12.25 г.
Алехандро
преди 2 часа
Сега е моментът, докато нациста е затънал в Украйна, да бъдат разичистени руските форпостове по цял свят. След Сирия, наред е Венецуела, след това - Куба, която чака с отворни обятия да я вземат.Лукашенко вече го играе малко самосиндикално и чака удобния момент, ако не падне от прозореца междувременно, както вчера сръбския шеф на отбранителната промишленост, отишъл на посещения в Масква.И остава Северна Корея.
