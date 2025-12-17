OpenAI води преговори за привличането на 10 млрд. долара от Amazon

OpenAI е в начален етап на преговори за набиране на най-малко 10 млрд. долара от Amazon.com и използване на чиповете на компанията. Това би било потенциална победа за усилията на онлайн търговеца да разшири присъствието си в индустрията за изкуствен интелект (AI) и да се конкурира с Nvidia, съобщава Bloomberg.

Обсъжданата сделка може да оцени OpenAI на над 500 млрд. долара и да доведе до внедряването на чипа Trainium на Amazon, твърди запознат с въпроса източник, пожелал да остане анонимен, тъй като преговорите са конфиденциални. Преговорите обаче са в предварителна фаза и условията може да се променят, добавя източникът.

Сделката би била победа за новосъздаденото подразделение на Amazon за полупроводници. Макар че Nvidia доминира на пазара на мощните чипове, необходими за създаването на AI платформи, разработчици като Meta Platforms започват да проучват конкурентни предложения от компании като Google на Alphabet.

Чипът Trainium е ключов елемент от стратегията на Amazon да се отличи в областта на изкуствения интелект, допълвайки подразделението си за облачни услуги. Amazon Web Services е най-големият продавач на наета изчислителна мощност и съхранение на данни, но се затруднява да възпроизведе това господство сред AI разработчиците поради интензивната конкуренция от компании като Microsoft – един от най-големите поддръжници на OpenAI.

Amazon се надява да привлече компании, които търсят изгодни сделки. Според компанията чиповете Trainium могат да захранват интензивните изчисления, стоящи зад AI моделите, по-евтино и по-ефективно от водещите на пазара графични процесори на Nvidia.

Преговорите между OpenAI и Amazon са започнали около октомври, след като създателят на ChatGPT приключи корпоративна реорганизация, съобщи по-рано The Information. Microsoft придоби 27% от акциите като част от план за преструктуриране, чиито преговори отнеха почти година.

Представители на OpenAI и Amazon са отказали коментар.

OpenAI беше оценена на 500 млрд. долара при продажба на акции на служители, което за кратко изстреля собственика на ChatGPT пред SpaceX на Илон Мъск и го превърна в най-големия стартъп в света.

Този бърз възход подчертава инвестиционната еуфория около лидерите на технология с потенциал да трансформира индустрии и икономики. През последните месеци анализаторите от Уолстрийт предупредиха за потенциално образуване на балон отчасти поради цикличния характер на някои от тези инвестиционни сделки, при които компаниите инвестират значително в потенциални клиенти, за да поддържат разходите за собствените си продукти.

Миналия месец OpenAI и Amazon обявиха сделка, съгласно която AWS ще предостави на стартъпа 38 млрд. долара за облачни изчислителни мощности за период от седем години. Това обявление се фокусираше върху стотици хиляди чипове Nvidia.