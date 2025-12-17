Инфлацията в ЕС и еврозоната леко се охлажда през ноември на годишна база

Инфлацията в Европейския съюз (ЕС) и еврозоната се охлажда през ноември на годишна база, показва нов доклад на европейската статистическа служба Евростат.

Годишният темп на инфлация в еврозоната се запазва през ноември спрямо октомври на ниво от 2,1%. На годишна база инфлацията в групата се охлажда, след като през ноември 2024 г. тя достига 2,2%.

За Европейския съюз (ЕС) инфлацията се забавя през предходния месец до 2,4%, след като през октомври нивото ѝ достига 2,5 на сто. На годишна база показателят също отчита охлаждане, след като година преди това той достига 2,5%, става ясно от доклада.

Най-бавните темпове на инфлация са регистрирани в Кипър (0,1%), Франция (0,8%) и Италия (1,1%). Най-бързите темпове са отчетени в Румъния (8,6%), Естония (4,7%) и Хърватия (4,3%).

Годишен темп на инфлацията в ЕС и еврозоната. Източник: Евростат

В сравнение с октомври годишната инфлация се охлажда в дванадесет държави членки на ЕС, остава стабилна в пет страни и се ускорява в десет.

В България инфлацията се охлажда до 3,7% спрямо октомври, когато тя достига 3,8%. Спрямо ноември 2024 г., когато достига 2%, показателят отчита ускоряване.

През ноември 2025 г. най-голям принос за годишния темп на инфлация в еврозоната има секторът на услугите, където ценовият ръст напредва с 1,58 процентни пункта (пр.п.), следван от храните, алкохола и тютюна (+0,46 пр.п.), неенергийни промишлени стоки (+0,14 пр.п.) и енергията (-0,04 пр.п.).