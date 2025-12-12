IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
ЕК: Решенията за членството на България в еврозоната са приети и остават в сила

Затова се и предвижда от 1 януари България да въведе еврото, обобщи говорител на Комисията

14:34 | 12.12.25 г.
Решенията за приемането на България в еврозоната вече са приети и остават в сила, заяви днес говорител на Европейската комисия (ЕК) на пресконференция в отговор на въпрос дали е възможно да настъпи промяна до 1 януари догодина заради политическата обстановка в страната, предава БТА.

Попитан дали има „техническа възможност“ България да не влезе в еврозоната от началото на следващата година, или да напусне, след като веднъж е приета, говорителят поясни, че отговорът на този въпрос е много ясен. Има определени изисквания (за влизане в еврозоната) и България ги изпълни, каза той. Всички съответни решения бяха взети и се предвижда от 1 януари България да въведе еврото, обобщи говорителят.

По-рано днес от партията „Възраждане“ изразиха намерение да предложат на Народното събрание да приеме решение, с което Министерският съвет да бъде задължен да поиска отлагане с една година на влизането на нашата страна в еврозоната.

Тази непреодолима сила, която настъпи в нашата страна, е фактът, че ние, за разлика от всички други държави, които досега са влизали в еврозоната, се очертава да влезем не само без редовен кабинет, но и без бюджет, коментира председателят на партията Костадин Костадинов.

