Търговският дефицит на България расте с повече от 72% за година към края на октомври

Дефицитът на България в стокообмена през периода януари-октомври се увеличава с повече от 72% на годишна база и достига 16,260 млрд. лева. Само за октомври общото външнотърговско салдо е на минус с 2,366 млрд. лева, като дефицитът расте с близо 36%, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

През периода януари-октомври изнесените български стоки са на стойност 70,186 млрд. лв., което е с 3,7% по-малко в сравнение със същия период на миналата година. През октомври общият износ е над 7,769 млрд. лв. и нараства с 0,6% на годишна база.

По данни на НСИ през първите десет месеца в страната са внесени стоки на стойност 86,446 млрд. лв., или с 5,1% повече спрямо същия период на миналата година. През октомври вносът нараства със 7,1% спрямо година по-рано и възлиза на 10,136 млрд. лева.

Търговия с европейските партньори

При търговията със страни от Европейския съюз през първите десет месеца на тази година са изнесени стоки за 44,915 млрд. лева, а вносът е за повече от 49,720 млрд. лева, което води до дефицит от 4,804 млрд. лева. Само за октомври НСИ отчита износ за 5,216 млрд. лева и внос за 5,890 млрд. лева, т.е. дефицитът възлиза на 674,4 млн. лева.

Стокообмен с трети страни

От януари до октомври износът на стоки от България за трети страни намалява за година с 1,7% и е на стойност 25,270 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, САЩ, Сърбия, Република Северна Македония, Алжир, Китай и Обединеното кралство, които формират 48,8% от износа за трети страни.

През октомври износът на стоки от България за трети страни намалява с 3,8% спрямо година по-рано до 2,553 млрд. лева.

При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (49,5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (36,2%).

Вносът на стоки от трети страни за десет месеца нараства с 5,9% на годишна база и е на стойност 36,726 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Сърбия и САЩ.

През октомври вносът на стоки в България от трети страни нараства с 6% спрямо година по-рано и е в размер на 4,245 млрд. лeвa.

При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Машини, оборудване и превозни средства“ (22,6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (38,9%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за първите десет месеца на годината е на минус с 11,455 млрд. лева. През октомври то също е на отрицателна територия с 1,692 млрд. лева.