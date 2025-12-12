Последният път, когато стратезите бяха толкова оптимистични, европейските акции потънаха

За първи път от осем години пазарните анализатори правят смела прогноза за Европа: нито един стратег, анкетиран от Bloomberg, не очаква значителен спад на фондовия пазар през 2026 г., пише Bloomberg в материал.

Очаква се индексът Stoxx Europe 600 да се повиши с около 7% до края на следващата година, достигайки 620 пункта, според медианната прогноза. Последният път, когато стратезите бяха толкова равномерно бичи настроени, беше през 2018 г., когато Stoxx 600 се срина с 13%.

Истински мечки не се срещат сред 17-те анкетирани стратези. Четирима от тях, включително тези от UBS Group AG и Deutsche Bank AG, виждат скок от близо 13% спрямо края на сесията в сряда. ING Groep NV има най-ниската прогноза, като целта предполага само 3% спад.

Най-високата, медианната и най-ниската цел за индекса Stoxx 600 според очакванията. Графика: Bloomberg LP

„Това е добра отправна точка за европейските акции“, коментира Мислав Матейка, ръководител на звеното за международни и европейски стратегии за акции в JPMorgan Chase & Co, чиято цел е 630 пункта за Stoxx Europe 600 в края на 2026 г. „Печалбите могат да се възстановят много по-значително през следващата година и ще има някои последващи стимули, особено ако Китай се възстанови“, посочва той.

Матейка каза още, че митата може да бъдат смекчени, за да се облекчи инфлационният натиск в САЩ, което би било от полза за региони износители като Европа.

Акциите в региона имаха силна 2025 г., като Stoxx 600 се повиши с 15% и е напът да отбележи трета поредна година на възход. Акциите се възползваха от интереса на инвеститорите, търсещи диверсификация извън САЩ, привлечени от по-ниски оценки, по-гъвкава парична политика и обещанието за увеличени държавни разходи.

Местните индекси постигнаха силна възвръщаемост, като испанският Ibex 35 се покачи с 47%, британският FTSE 100 с 19%, а германският DAX с 23%. За разлика от тях, френският CAC 40 обаче изостава с ръст от 9,8%.

Но икономическите перспективи носят сходства с условията, които настъпиха през 2018 г. Прогнозите бяха силни, лихвите - ниски, ръстът на печалбите беше около 10%, а акциите приключиха 2017 г. с поскъпване от близо 8%. Оказа се, че 2018 г. беше нестабилна и белязана от опасения за икономическия растеж.

Стратезите бяха песимистично настроени за Европа в началото на 2025 г., очаквайки много малък ръст. Митата бяха основна заплаха за износителите, докато политическите сътресения във Франция и Обединеното кралство възпираха инвеститорите. В крайна сметка, биковете в Citigroup Inc., Deutsche Bank и Oddo BHF се оказаха прави с прогнозите си, тъй като годината излезе много по-добра от очакваното.

Наблюдава се силно подобрение в икономическите данни за Европа, отбелязва Беата Мантей, ръководител на отдела за европейска стратегия за акции в Citigroup. Ревизиите в прогнозите за печалбите са нетно положителни и се подобряват. Стратегът има цел от 640 пункта за Stoxx 600 за края на 2026 г. и очаква година на устойчив световен растеж. В Европа фискалните стимули и облекчената парична политика ще окажат влияние.

„Нещата вървят бавно в правилната посока“, каза Мантей. „Виждам поскъпване на цикличните акции и продължаване [на тенденцията] в секторите, зависими от вътрешния пазар“, допълва тя.

И все пак годината може да не се окаже лесна. Ръстовете през 2025 г. бяха силно концентрирани секторите на банките и отбраната. Банковият сектор формира 45% от възвръщаемостта на Stoxx 600, а акциите в отбраната отговарят за 13%.

По-нататъшните ръстове може да изискват по-широк възход на фона на нарастващия скептицизъм за това доколко фискалните разходи ще се отразят на печалбите. Междувременно Европейската централна банка вероятно е приключила с намаляването на лихвените проценти.

Пазарът „подценява рисковете“, според стратези на Bank of America Corp., които виждат нестабилност на пазара на труда в САЩ и забавяне на икономическия растеж в бъдеще. „Обратно на оптимистичния консенсус ние поддържаме предпазлива позиция, с прогнозиран спад от 8% за Stoxx 600 до 530 пункта до второто тримесечие, последван от възстановяване до 565 пункта до края на годината“, посочват стратезите.

Въпреки това с инвестиции за над 2 трлн. евро в мрежа и чиста енергия, заедно с извънбюджетния фонд на Германия за инфраструктура от 500 млрд. евро и нарастващите ангажименти за отбрана, очакванията са европейската икономика да бъде подкрепена през следващите години. Оценките остават привлекателни, като Stoxx 600 все още се търгува с 35% отстъпка от S&P 500 въз основа на съотношението цена/печалба.

„След няколко години на представяне, водено от оценките, и разочарование от консенсусните очаквания за печалбите ние, за първи път от три години, прогнозираме завръщане към растеж на печалбите“, пишат стратези на UBS. „Консенсусните очаквания сочат печалбата на акция да се повиши с 10–11%. Това може да се окаже малко прекалено високо, но смятаме, че е близо до справедливото“, посочват още те.