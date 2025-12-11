ЕС ще замрази дългосрочно руските активи в подкрепа на Украйна

Европейският съюз (ЕС) започва процедура за дългосрочно замразяване на активите на Руската централна банка, които се намират на територията на ЕС, с цел да се избегне необходимостта от подновяване на решението на всеки шест месеца и да се подготви правна рамка за евентуалното използване на средствата в подкрепа на Украйна. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на коментари от датското председателство.

Решението е взето днес (11 декември) и представлява първа стъпка в процедура по член 122 от Договора за функционирането на ЕС. Разпоредбата позволява на държавите членки да приемат специални мерки в извънредни ситуации, когато е необходимо да бъде защитена икономическата стабилност на ЕС, информира БТА.

По информация от датското председателство, което координира работата на ЕС по този въпрос, посланиците на държавите членки (COREPER) са одобрили преработената версия на предложението по член 122 и са дали съгласие за стартирането на писмена процедура. Официалното решение се очаква да бъде финализирано до петък около 18:00 ч. българско време.

Investor.bg припомня, че ден по-рано руски олигарси, санкционирани от ЕС, заведоха 28 дела в инвестиционен арбитраж, в които претендират за общи щети в размер на 62 млрд. щатски долара. Сумата е почти еквивалентна на бюджета за военна помощ, който ЕС е предоставил на Украйна от 2022 г. насам, съобщи Европейската коалиция за правосъдие в търговията (ETJC).

Повече от половината от делата, оспорващи санкции, са заведени през 2025 г. Този скок показва как инвеститорите все по-често прибягват до системата за уреждане на спорове между инвеститор и държава (ISDS), за да съдят държави за милиарди заради решения от обществен интерес, включително политиките за санкции, приети от поддръжниците на Украйна.