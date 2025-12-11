"Лукойл" клони към офертата на Xtellus за активите си в чужбина

Руската компания „Лукойл“ предпочита офертата на американската банка Xtellus Partners за глобалните си активи пред десетките конкурентни оферти, тъй като тя е под формата на безкешова сделка, която ще върне ценните книжа, държани в САЩ, на руската петролна компания, съобщиха двама запознати с процеса източници, цитирани от Ройтерс.

Министерството на финансите на САЩ удължи крайния срок за продажбата на портфейла с международните активи на „Лукойл“, оценен на 22 млрд. долара, до 17 януари 2026 г., след като наложи санкции на „Лукойл“ и „Роснефт“, друга руска петролна компания, за да окаже натиск върху Москва да сключи мирно споразумение с Украйна.

Xtellus е предложила да организира замяна на ценни книжа на „Лукойл“, притежавани от американски инвеститори, в безкешова сделка, за да ги върне на компанията в замяна на глобалните ѝ активи, съобщиха двамата източници тази седмица. Те са отказали да бъдат назовани, тъй като въпросът е деликатен.

Американски компании за управление на активи, включително BlackRock, JPMorgan и Goldman Sachs, загубиха милиарди долари, когато трябваше първо да замразят, а след това и да отпишат дяловете си в руски компании, включително и от „Лукойл“, след като Русия нахлу в Украйна през 2022 г.

Глобалните активи на „Лукойл“, които включват проекти за добив на петрол и газ, рафиниране и над 2000 бензиностанции, привлякоха оферти от американския гигант за частен капитал Carlyle до петролния гигант Chevron.

Сделка с XTELLUS е по-сложна от други

„Лукойл“ е възложила на Павел Жданов, вицепрезидент по финансовите въпроси, да води преговори с потенциалните кандидати, заявиха двамата източници и други двама източници, участващи в преговорите.

Ако Xtellus сключи сделка с „Лукойл“, ще трябва да подаде заявление за разрешение от Министерството на финансите на САЩ, за да продължи, според указанията, издадени през ноември от министерството за кандидатите.

Сделката с Xtellus е по-сложна от другите оферти, тъй като включва акциите на „Лукойл“ и би изисквала разкриване на информация за това кой претажава акциите, съобщават трима от четиримата източници.

До март 2022 г. „Лукойл“ беше включена в индексите на нововъзникващите фондови пазари, които се използват като бенчмарк от големите инвеститори и борсово търгувани фондове, които са купили акции на компанията.

Руски инвеститори също притежаваха акции в местни компании чрез международно търгувани деривати.

Условията на САЩ и сложно одобрение от Русия?

Министерството на финансите на САЩ заяви, че иска всяка продажба на активите на „Лукойл“ да подкрепя целите на националната сигурност и външната политика, да прекъсне връзките, да избегне предоставянето на свръхпечалби на „Лукойл“ и да блокира средствата за компанията, докато санкциите не бъдат отменени.

Друго усложнение при замяната на акции е, че това може да изисква одобрението на руския президент Владимир Путин, който забрани търговията с руски акции в чужбина през 2022 г., съобщават двама от четиримата източници на Ройтерс.

Ако „Лукойл“ не успее да договори сделка преди изтичането на крайния срок на САЩ, активите може да бъдат блокирани и конфискувани от местните власти. „Лукойл“ може също да започне съдебно дело, ако и когато санкциите бъдат отменени.