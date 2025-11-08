САЩ подкрепят ЕС да използва замразените руски активи за Украйна

САЩ напълно подкрепят намерението на Европейския съюз (ЕС) да използва замразените руски активи като инструмент за оказване на помощ за Украйна и натиск върху Русия да прекрати войната, съобщава Ройтерс.

Европейската комисия (ЕК) предложи план, който ще позволи на правителствата на страните от ЕС да използват до 185 млрд. евро от общо около 210 млрд. евро руски държавни активи, замразени в Европа, без да бъдат конфискувани, припомня БТА.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че предложението за осигуряване на Украйна на репарационен заем от 140 млрд. евро от замразените руски активи е надежден и легален начин да се накара Русия да плати за щетите, които е нанесла в Украйна.

Вашингтон "напълно подкрепя (ЕС) и стъпките, които блокът предприема в момента, за да бъде в състояние да използва тези активи като инструмент", коментира пред Ройтерс американски представител.

Изпълнението на плана обаче буксува заради възраженията на Белгия, където се държат по-голямата част от средствата. В петък представители на ЕС започнаха серия от срещи с представители на страната, в които ще се водят преговори за блокираните руски активи.

Германия междувременно предположи, че забелязаните през последните дни дронове над летища и военни бази в Белгия са послание от Москва. Русия отрича да има връзка с инцидентите с безпилотните самолети и обещава "болезнен отговор", ако средствата ѝ бъдат конфискувани.

След като Русия започна войната в Украйна, САЩ и съюзниците му забраниха финансови трансакции с Руската централна банка и Министерството на финансите и блокираха около 300 млрд. долара руски държавни активи.

Руските атаки срещу енергийната инфраструктура в Украйна продължават

Русия извърши мащабно нападение срещу украинската енергийна инфраструктура тази нощ. Електричеството е спряно в няколко области, според изявление на министъра на енергетиката на Украйна Свитлана Гринчук, цитирана от Франс прес.

Жена беше убита, а най-малко десет души, сред които две деца, са ранени в Днипро през нощта. Тялото на жената е открито на петия етаж на жилищен блок, поразен при атаката, според информация на украинската агенция Укринформ.

Междувременно в Печерски район на Киев е избухнал пожар заради руско нападение. Съобщава се за пожари и в други райони на града, които са угасени.

Нанесени са удари и по втория по големина град в Украйна - Харков, където метрото не работи заради спряното електричество.

Критична инфраструктура е поразена и в Крифхородска област, Миколаив, Херсон, където са загинали и двама души, и др. Националният железопътен превозвач предупреждава за забавяния на влакове заради проблемите с електричеството.

Същевременно Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна изчислява, че общите бойни загуби на руските войски от 24 февруари 2022 г. до 8 ноември 2025 г. възлизат на около 1,15 млн. души. Само в предходното денонощие са загинали близо 1200 руснаци, които участват във войната.

Руската армия е загубила и над 11 300 танка, над 23 500 бронирани бойни машини, над 34 300 артилерийски системи, над 1200 системи за противовъздушна отбрана, над 400 самолета, над 300 хеликоптера и др.