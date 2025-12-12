Владимир Дживага: Днес всеки може да инвестира, стига да има малко пари и смартфон

Хората трябва да знаят какво са инвестиции, какво е риск, какво е печалба. Когато разберат тези неща, става ясно, че инвестирането е необходимост в днешно време. Този коментар направи Владимир Дживага, специалист „Обслужване на клиенти“ във Freedom24 България, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Инвестирането отдавна не е запазена територия само за хора с високи доходи. Днес всеки може да инвестира, стига да има малко пари и смартфон, важна е не сумата, а постоянството. Достъпът до глобалните пазари е по-лесен от всякога, а технологичните платформи и финансовото образование ускоряват демократизацията на инвестиционния процес“, обясни инвестиционният консултант.

Според Владимир Дживага идеята, че инвестирането е привилегия на хора с високи доходи, е наследство от времена, когато достъпът до международните пазари е бил ограничен. Днес ситуацията е коренно променена.

Той обясни, че днес технологичните платформи дават широк достъп до глобалните пазари и позволяват покупка на различни финансови инструменти, включително частични дялове. По думите му ключът към преодоляване на този мит остава повишаването на финансовата грамотност:

За да покаже разликата между различни подходи към спестяването, Дживага даде пример с три инструмента - ETF върху MSCI World, облигационни ETF-и и стандартна спестовна сметка. „При месечна вноска от 100 лв. за период от пет години резултатите варират от около 6 хил. лв. при спестовна сметка до над 7300 лв. при глобален ETF“, посочи Дживага.

Той определи разликата от 18% като значима, защото покрива инфлацията и позволява натрупване на капитал. Инвестиционният консултант е категоричен, че няма причина хората да чакат да съберат големи суми, за да започнат – инвестиции могат да се правят и с 20-30 лв. месечно, стига да са редовни.

Дживага заяви, че традиционният български инвеститор е консервативен, фокусиран върху имоти, депозити и злато, но добави, че профилът постепенно се променя. Той поясни накъде се насочва интересът на клиентите от последните дни. „Вчера говорих с клиент, който поиска да му направим таблица с облигации с висок рейтинг и доходност 5-10% годишно. Има логика да се инвестира в облигации, защото много финансови анализатори, очакват корекция на пазарите, а облигацията е традиционен актив“, отбеляза инвестиционният консултант.

Той подчерта, че има засилен интерес към европейски ETF-и, както и към фондове и компании от отбранителния сектор, които регистрират значителни ръстове след началото на войната в Украйна.

Става ли по-лесно инвестирането? Каква трябва да е стратегията за инвестиране при наличие на кредити? Какво представляват обученията и авторската игра на Freedom24?

Разговорът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!

