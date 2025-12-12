Продажбите на електромобили в света са нараснали с най-бавния си темп от февруари 2024 г.

Продажбите на електромобили в света са нараснали през ноември с най-бавния си темп от февруари 2024 г., тъй като продажбите в Китай са достигнали плато, а поради края на данъчните облекчения за електомобили САЩ са напът да отбележат първата си година на спад от 2019 г. насам, сочат данни, цитирани от Ройтерс.

В Европа регистрациите на елекромобили, включително коли, захранвани от батерия, и плъгин хибриди, са продължили силния си ръст благодарение на национални програми за стимули и са се увеличили с една трета от началото на годината спрямо същия период на 2024 г., сочат данни на консултантската компания Benchmark Mineral Intelligence (BMI).

Компании за електрически транспорт съобщават, че бързият преход към електромобили е необходим за ограничаване на емисиите от въглероден диоксид, но автомобилните производители и правителствата отстъпват от някои от екологичните си ангажименти поради по-бавното от очакванията възприемане на електромобилите. Според лобистки групи в автомобилния сектор се заплашват работните места и маржовете на печалбите.

Регистрациите на електромобили в света, показател за продажбите, са нараснали с 6% до малко под 2 млн. броя през ноември, показват данните. Те са се повишили с 3% в Китай до над 1,3 млн. броя, най-ниския ръст на годишна база от февруари 2024 г.

Регистрациите в Северна Америка са намалели с 42% до малко над 100 хил. коли, следвайки подобен спад през ноември в края на програмата на САЩ за данъчни облекчения. Те са отбелязали понижение с 1% от началото на тази година.

Европа и останалият свят са постигнали ръст от съответно 36% и 35% до над 400 хил. и почти 160 хил. регистрации.

„За следващата година все още очакваме спад на продажбите на електромобили в САЩ... Данъчните облекчения оказаха много силно влияние на пазара“, коментира Чарлз Лестър, ръководител на отдела за данни на BMI.

Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп предложи намаляване на стандартите за пестене на гориво, финализирани от предшественика му, в още един удар за електрификацията.

Европейският съюз отложи до следващата седмица публикуването на внимателно наблюдаваните предложения за автомобилния сектор, които също може да отслабят забраната до 2035 г. на новите коли, емитиращи въглероден диоксид.

В Китай, най-големия пазар на автомобили в света с над половината от световните продажби на електромибили, намалените субсидии на правителството с наближаването на края на годината вероятно ще подкопаят цялостните нагласи на потребителите.