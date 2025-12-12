Хърватия купува 44 танка Leopard от Германия за 1,5 млрд. евро

Хърватия подписа във вторник сделка на стойност 1,48 млрд. евро за закупуването на 44 танка Leopard 2A8 от Германия. Това е една от най-големите придобивки в областта на отбраната за страната, която продължава да се отказва от оборудването от времето на Югославия, съобщава Euronews.

Хърватският министър на отбраната Иван Анушич подписа споразумението в Берлин в присъствието на премиера Андрей Пленкович и германския канцлер Фридрих Мерц, съобщи хърватското министерство на отбраната.

„Хърватия постепенно се отказва от източната военна технология и преминава към западната, а партньорството с Германия е един от начините, по които непрекъснато укрепваме сътрудничеството в областта на отбраната“, заяви Пленкович.

Сделката е част от по-широка програма за модернизация на стойност 2 млрд. евро, която включва 18 гаубици CAESAR, 420 камиона Tatra и оборудване за борба с дронове.

Берлин компенсира Загреб с 144,8 млн. евро за 30 танка M-84A4 Snajper и 30 бойни машини за пехота M-80, които Хърватия прехвърли на Германия в края на 2024 г. и които след това бяха дарени на Украйна, което намали общата стойност на покупката на Leopard.

„Оборудваме хърватската армия с най-модерните танкове Leopard 2A8 и по този начин продължаваме процеса на модернизация на въоръжените сили“, заяви Анушич.

Танковете ще заменят остаряващите хърватски M-84 – югославска модификация на съветската платформа T-72, пусната в експлоатация за първи път през 80-те години.

Частично финансиране от ЕС

Хърватия ще финансира 1,14 млрд. евро от покупката чрез инструмента SAFE на Европейския съюз между 2026 г. и 2030 г., а останалите 343,5 млн. евро ще бъдат покрити от националния бюджет до 2033 г.

Доставките са планирани между 2028 и 2030 г., като пакетът включва симулатори, резервни части и пълна логистична поддръжка, според специализирани източници в областта на отбраната.

Покупката е част от съвместна програма за обществени поръчки, ръководена от германското министерство на отбраната, в която участват още Норвегия, Чехия, Литва и Нидерландия.

Хърватия, която е членка и на НАТО, е увеличила бюджета си за отбрана с 22,2% през 2024 г. спрямо 2023 г., като според докладите на министерството на отбраната се очаква допълнително увеличение с 18,2% през 2025 г.

Страната с население от около 3,8 млн. души има за цел да надхвърли 2% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана до 2027 г., достигайки 2,5% до 2027 г. и 3% до 2030 г.

Загреб е предоставил около 181 млн. евро военна помощ на Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия в началото на 2022 г., включително танкове и бойни машини на пехотата, прехвърлени в края на 2024 г., заедно с леко стрелково оръжие, муниции, полеви оръдия М-46 и защитно оборудване.

Хърватските танкове М-84 в момента се използват в бойни действия от 141-ва механизирана бригада на Украйна, според докладите.

Leopard 2A8, произведен от KNDS, представлява най-новото поколение германски основни бойни танкове и се отличава с подобрена броня и усъвършенствани цифрови системи.