Най-добре представящата се акция в Европа е поскъпнала с 1400% тази година

Френската биотехнологична компания Abivax е най-добре представящата се акция в Stoxx 600 тази година със значителна преднина пред останалите, пише CNBC.

Акциите са поскъпнали с 1441% от началото на тази година, което е зашеметяваща цифра дори за биотехнологична компания в клинична фаза, известна с ценовата си волатилност и висок риск. За сравнение, следващата най-добре представяща се акция е тази на британската минна компания Fresnillo, която е отбелязала ръст от 373% от началото на годината.

Силният ръст на Abivax започна с повишение от 510% на 23 юли, ден след като компанията съобщи данни за късен етап от изпитването на водещия си продукт обефазимод, лекарство за улцерозен колит.

Оттогава акциите продължават да поскъпват благодарение на оптимизма на инвеститорите относно продуктовата линия на компанията, както и на непотвърдени слухове за оферта за поглъщане от по-голям конкурент.

„Постоянно водим разговори с големите фармацевтични компании“, каза главният изпълнителен директор Марк дьо Гаридел пред CNBC във вторник, но подчерта, че това до голяма степен е извън контрола на неговата компания.

„Не контролираме действията на големите компании. Но със сигурност сме въодушевени от работата, която вършим, и отново бяхме посрещнати от медицинската общност като възможен следващ стандарт за лечение на улцерозен колит“, допълни той.

Резултатите от проучването, представени през юли, са от изпитване на лекарството в продължение на осем седмици при пациенти с умерен до тежък активен улцерозен колит, вид хронично възпаление на червата. Компанията планира да обяви последиците от целогодишно лечение през второто тримесечие на 2026 г.

2026 г. е изпълнена с катализатори

Abivax има редица възможни катализатори през 2026 г. За водещия си продукт обефазимод компанията планира да подаде заявление за регулаторно одобрение догодина. „Надяваме се, че това ще означава пускане на пазара през третото тримесечие на 2027 г. в САЩ“, заяви Дьо Гаридел.

Освен улцерозния колит компанията има програма в средата на фазата на развитие за болестта на Крон, друго възпалително състояние на храносмилателната система. Тя планира да обяви резултатите от тези проучвания до края на 2026 г.

Но компанията губи пари. Тъй като не генерира приходи, нетната загуба се увеличи значително през деветмесечието на 2025 г. до 254 млн. евро в сравнение със загуба от 137 млн. евро миналата година. Това се дължи главно на разходите за провеждането на едногодишното клинично изпитване на обефазимод, каза Де Гаридел.

Разходите за научно-развойна дейност са се увеличили до 133 млн. евро спрямо 108 млн. евро през 2024 г., съобщи компанията след края на борсовата търговия в понеделник.

Книжата на Abivax поевтиняха във вторник с 9,7%, което ги направи най-слабо представящите се в паневропейския индекс на „сините чипове" в края на борсовата търговия.

Abivax набра близо 750 млн. долара това лято чрез публично предлагане на американски депозитарни акции на Nasdaq, което според Дьо Гаридел ще позволи финансирането на компанията до края на 2027 г.

Но има слухове, че Abivax може да се опита да продаде бизнеса си. Те допълнително подкрепиха акциите, съобщи Ройтерс, според която фармацевтичният гигант Eli Lilly е потенциален купувач.

Дейността по сливания и придобивания в биотехнологичния сектор се засили значително през последните месеци, тъй като редица пречки за биофармацевтичната индустрия бяха преодолени, включително ценовия натиск в САЩ и заплахата от високи мита в сектора.

Годишната конференция на J.P. Morgan Healthcare, която се провежда в Сан Франциско от 12 до 15 януари, често е ключово събитие, на което компаниите правят съобщения. На конференцията Abivax ще се опита „да обясни защо пазарът на (медикаменти за, бел. ред.) улцерозен колит може да се разрасне много по-бързо, отколкото смятахме благодарение на профила на обефазимод, а вероятно и на профила на друго конкурентно лекарство“, според изпълнителния директор на компанията.