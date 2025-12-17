Wall Street започва сесията със спадове на фона на последния доклад за пазара на труда*

Повечето щатски борсови индекси започват сесията със спадове, докато инвеститорите оценяват последните икономически данни, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредва с 0,34% до 48 279,14 пункта.

Широкият измерител S&P 500 се понижава с 0,04% до 6797,66 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite отчита спад от 0,19% до 23 066,72 пункта.

Бюрото по трудова статистика на САЩ публикува своя доклад за заетостта през ноември, който включва и данни от октомври. Констатациите повдигат завесата върху икономическото здраве на САЩ след архивиране на федералните данни, причинено от спирането на работата на правителството на САЩ тази есен. Докладът показва, че американската икономика е съкратила 105 000 работни места през октомври, докато нивото на безработица се е повишило до 4,6% - най-високото от септември 2021 г. Въпреки това, през ноември са добавени 64 000 работни места, надминавайки очакванията на икономисти за 45 000.

Междувременно членът на управителния съвет на Федералния резерв на САЩ Кристофър Уолър заяви, че „абсолютно“ ще подчертае важността на независимостта на централната банка пред президента Доналд Тръмп. Уолър е един от петимата останали кандидати, които биха могли да наследят Джером Пауъл, когато мандатът на гуверньора на Фед изтече през май 2026 г. Планирано е по-късно през деня той да има интервю с Тръмп.

Основните щатски борсови индекси в началото на сесията на 17 декември.

На търговския фронт САЩ потвърдиха прилагането на митнически елементи от рамковото търговско споразумение, постигнато със Швейцария и Лихтенщайн през ноември. Службата на търговския представител на САЩ съобщи, че обявените на 14 ноември митнически ставки ще се прилагат със задна дата от същия ден. Съгласно уведомлението се изменя митническият тарифен график на САЩ, като за вноса от двете страни ще се прилага или режимът на най-облагодетелствана нация, или мито от 15 процента – в зависимост от това кое е по-високо.

Акциите на Warner Bros. поевтиняват с около 0,7%, след като бордът на директорите на компанията отхвърли враждебната оферта на Paramount Skydance за закупуване на стойност 108,4 млрд. долара заради липсата на адекватни гаранции за финансиране.

При другите акции книжата на Nvidia поевтиняват с над 2%, докато тези на Broadcom изтриват 2,83% от стойността си. Цената на акциите на Oracle се понижава с 4,92%, докато книжата на Alphabet поевтиняват с 2,16 на сто.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижава съответно до 4,145 на сто и 4,816 на сто.

Доларовият индекс, който измерва силата на американските пари спрямо кошница от конкурентни валути, напредва с 0,13% до 98,27 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент расте с 1,46% до 59,78 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поскъпват с 1,48% до 56,09 долара за барел.

Цената на златото се повишава с 0,66% до 4360,2 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 17:47 ч. българско време.