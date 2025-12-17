Охлаждането на британската инфлация тласна индекса FTSE 100 нагоре

Европейските пазари приключиха търговията в сряда предимно на положителна територия, докато инвеститорите се подготвят за решенията на редица централни банки утре, предаде CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx Europe 600 затвори почти без промяна на ниво от 579,84 пункта при смесено представяне на секторите и с повечето основни борси на положителна територия.

Германският показател DAX спадна с 0,5% до ниво от 23 955,71 пункта, а френският измерител САС 40 се понижи с 0,25% до 8086,05 пункта.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 поведе регионалните ръстове с покачване от 0,9% до 9774,32 пункта. Това стана след публикуването на данни, според които инфлацията във Великобритания се е забавила до 3,2% през ноември спрямо отчетените 3,6% месец по-рано.

Индексът беше подкрепен от акциите на компаниите за финансови услуги и строителство на жилища, които реагираха положително на инфлационните данни за ноември и на перспективата за понижение на лихвите от страна на Английската централна банка (АЦБ) още тази седмица.

Очаква се деветчленната Комисия по паричната политика на финансовата институция да понижи основната лихва с 25 базисни пункта до 3,75% на фона на крехкия икономически растеж и признаците, че безработицата може да започне да нараства.

Акциите на британската строителна компания Barratt Redrow поскъпнаха с 3,7% и оглавиха ръстовете в FTSE 100.

Действията на централните банки в Европа ще бъдат във фокуса на вниманието през тази седмица, като Европейската централна банка (ЕЦБ) също ще проведе последното си заседание по паричната политика за годината в четвъртък.

Очаква се тя да запази лихвените проценти на ниво от 2%, като по-рано председателят ѝ Кристин Лагард заяви, че е вероятно паричният орган отново да повиши прогнозите си за икономическия растеж в еврозоната. През септември ЕЦБ увеличи прогнозата си за годишния ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) до 1,2%.

Централните банки на Швеция и Норвегия също ще вземат последните си решения за лихвите за 2025 г. през тази седмица.