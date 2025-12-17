Въглищата ще се борят с растящата конкуренция на ВЕИ, газ и ядрените централи

През 2025 г. потреблението на въглища в световен мащаб се увеличава с 0,5% и подобрява миналогодишния рекорд, достигайки 8,85 млрд. тона, сочат анализите на Международната агенция по енергетика (МАЕ). Прогнозата обаче е, че до 2030 г. тенденцията ще се промени и въглищата ще се изправят пред растящата конкуренция на зелената енергия и ядрените централи. Все по-широко на пазара навлиза и втечненият газ, отбелязват още анализаторите.

МАЕ отбелязва, че до средата на 2025 г. има силен ръст на потреблението - в рамките на 6% за полугодието, но след това се наблюдава и спад, който в крайна сметка ограничава темпа на годишното потребление до под 1%.

Един от факторите, който движи потреблението, е времето, което оказва влияние върху търсенето на електроенергия. Балансът на енергийните системи засега се осигурява от въглищата.

Китай потребява повече от половината въглища в света

Повече от половината от потребените въглища през 2025 г. се падат на Китай като през тази година няма съществено изменение спрямо 2024 г. Но Пекин продължава да инвестира в зелена енергия и се очаква въглищата да преживеят своя пик около 2030 г., а след това - да намалеят, изместени от други енергоизточници.

Прогнозите на МАЕ сочат още, че ръст на потреблението (средно с 3% годишно) ще има и в Индия. В същото време има и голяма несигурност - настъпилият по-рано и по-интензивен сезон на мусоните намали годишното потребление на въглища, което се случва за едва трети път през последните 50-на години.

В още няколко държави, които са основни потребители на въглища, през тази година има отклонения от тенденциите спрямо последните няколко години. Политиките на президента на САЩ Доналд Тръмп спряха затварянето на въглищните централи в САЩ и това доведе до ръст (от 8%) за първи път от 15 години. В Европа използваните въглища намаляват умерено - с едва 2% спрямо двуцифрения спад през последните години. Причината е слабото производство от водните централи и вятърните паркове през годината.