МАЕ: Световното търсене на петрол и газ може да расте до 2050 г.

Световното търсене на петрол и газ може да нарасне до 2050 г., заяви в сряда Международната агенция по енергетика (МАЕ), отклонявайки се от предишните си очаквания за бърз преход към по-чисти горива и прогнозирайки, че светът вероятно няма да успее да постигне климатичните си цели, съобщава Ройтерс.

МАЕ – органът за енергийна сигурност на Запада, е под натиск от САЩ заради промяната във фокуса през последните години върху политики за чиста енергия, след като президентът Доналд Тръмп призова американските компании да разширят производството на петрол и газ.

Под администрацията на Джо Байдън МАЕ прогнозира, че световното търсене на петрол ще достигне върха си през това десетилетие и заяви, че не са необходими повече инвестиции в петрол и газ, ако светът иска да постигне климатичната си цел.

Енергийният министър на Тръмп Крис Райт определи прогнозите на МАЕ за пика на търсенето като „безсмислени“. МАЕ се финансира от страните членки, като САЩ е най-големият донор. Нейните анализи и данни са в основата на енергийните политики на правителствата и компаниите по целия свят.

Съществуващи политики, а не ангажименти за климатични цели

В годишния си доклад World Energy Outlook, публикуван в сряда, МАЕ прогнозира, че при сценарий с настоящите политики търсенето на петрол ще достигне 113 млн. барела на ден до средата на века, което е с около 13% повече от потреблението през 2024 г.

Прогнозира се, че глобалното търсене на енергия ще се повиши с 90 ексаджаула до 2035 г. – увеличение с 15% спрямо настоящите нива.

При сценария с настоящи политики се вземат предвид съществуващите правителствени политики, а не стремежите за постигане на климатични цели.

МАЕ за последно използва „сценария с настоящи политики“ за прогнозите си през 2019 г. и премина към прогнози, които са по-силно съобразени с прехода към чиста енергия и ангажиментите за постигане на нулеви нетни емисии до средата на века от 2020 г.

В прогнозата за тази година сценарият с ангажиментите беше изоставен.

МАЕ заяви, че е планирала да оцени новите климатични цели на страните за периода 2031-2035 г., но не достатъчно държави са представили тези планове, за да се получи значима картина.

В сценария на МАЕ с обявени политики, който взема предвид политиките, които са били предложени, но не са непременно приети, търсенето на петрол достига връх около 2030 г.

МАЕ заявява, че сценариите ѝ проучват редица възможни резултати при различни набори от предположения и не са прогнози.

Капацитетът на втечнения природен газ ще се увеличи

Окончателните инвестиционни решения за нови проекти за втечнен природен газ са се увеличили през 2025 г., се отбелязва в доклада. До 2030 г. ще започне експлоатацията на около 300 млрд. кубически метра нов годишен капацитет за износ на втечнен природен газ, което означава 50% увеличение на наличните доставки.

При сценарий с настоящи политики глобалният пазар на втечнен природен газ ще нарасне от около 560 млрд. куб. м през 2024 г. до 880 млрд. куб. м през 2035 г. и до 1020 млрд. куб. м през 2050 г. благодарение на нарастващото търсене в енергийния сектор, подхранвано от растежа на центровете за данни и изкуствения интелект.

Очаква се глобалните инвестиции в центрове за данни да достигнат 580 млрд. долара през 2025 г., се посочва в доклада, като се отбелязва, че ако това се постигне, сумата за доставки на петрол на световно ниво ще надхвърли 540 млрд. долара годишно.

Глобалните температури се повишават с над 1,5 градуса по Целзий

Докладът включва и сценарий за нулеви нетни емисии, описващ пътя към намаляване на глобалните енергийни емисии до нулеви нетни до 2050 г.

На климатичните преговори в Париж през 2015 г. повече от 190 страни се ангажираха да се опитат да предотвратят затоплянето на планетата с повече от 1,5 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните нива.

Докладът обаче показва, че във всички сценарии затоплянето на планетата ще надхвърли 1,5 градуса по Целзий и ще намалее отново само в сценария за нулеви нетни емисии, ако се внедри технология за отстраняване на въглеродния диоксид от атмосферата.