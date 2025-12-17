SOFIX отново се върна към растеж в сряда, а БФБ затвори с близо 4 млн. лева оборот

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отново се върна към растеж в сесията в сряда след спада във вторник. Бенчмаркът добави 0,34% до 1138,81 пункта.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 се повиши с 0,19% до 201,32 пункта, индексът на малките и средни предприятия beamX нарасна с 3,99% до 114,29 пункта, а BGTR30 – с 0,37% до 983,64 пункта.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT остана без промяна на ниво от 229,27 пункта.

Оборотът на борсата достигна малко под 4 млн. лева, близо 3,7 млн. лева от които се формираха от търговията на основен пазар на БФБ.

„Софарма“ е на първо място по оборот с над 1,7 млн. лева, следвана от акциите на „Доверие Обединен Холдинг“ с почти 644,4 хил. лева, „Чайкафарма“ с малко под 228 хил. лева, „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ със 160,3 хил. лева и „Химснаб“ с над 125,1 хил. лева.

„Софарма“ е и най-търгуваната акция със 116 сделки, следвана от „Доверие Обединен Холдинг“ с 80 сделки, ФНИБ с 53, БФБ с 47, „Сирма Груп Холдинг“ с 37, „Илевън Кепитъл“ с 34.

От акциите в състава на SOFIX тези на „Елана Агрокредит“ поскъпват най-силно в сесията, с 2,86%, следвани от книжата на БФБ с 1,9% и на „Софарма“ с 1,4%. Същевременно акциите на „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) са най-губещите от индекса в сесията, като отчитат спад от 2,8%, следвани от „Уайзър Технолоджи“ със спад от 0,42%.

От акциите в състава на BGBX40 тези на „София комерс – Заложни къщи“ отчитат най-силен ръст – с 5,9%, следвани от „Зърнени храни България“ с 4,31%. Акциите на „Неохим“ са най-губещи, като отчитат спад от 9,82%, следвани от „Албена“ с 5,76% и „Софарма имоти“ с 3,74%.

„Ейч Ар Кепитъл“ е основен двигател на ръста на beamX, след като акциите поскъпнаха с 9,78%. Акциите на „Болерон“ добавят 5,93%, а на „Дронамикс Кепитъл“ – с 5,65%. Нямаше губещи акции от индекса в сесията.