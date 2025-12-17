Биткойнът се готви да посрещне четвъртото в историята си годишно поевтиняване

Биткойнът е напът да отчете четвърти годишен спад в историята си и първи, който не съвпада с голям скандал или крах в индустрията.

Последният етап на разпродажбите започна в понеделник с понижения в цените от порядъка на 3,7% за най-голямата криптовалута по пазарна капитализация. Сега, от началото на годината, биткойнът поевтинява със 7%. В сряда преди обед цената му е около 86,3 хил. долара.

И макар тазгодишният спад да е много по-умерен от предходните три лоши години, се случва на много по-различен фон. От последната голяма криптокатастрофа от 2022 г. институционалното приемане се е увеличило, регулациите са се подобрили и индустрията намери един от своите най-ключови застъпници в лицето на американския президент Доналд Тръмп.

Бързото движение надолу откакто биткойнът стигна рекордната си цена от 125 хил. долара в началото на октомври, притесни биковете и остави криптоактивите в затруднено положение да търсят стабилност. Обемите са слаби, инвеститорите бягат от биткойн борсово търгуваните фондове, а пазарите на деривати показват липса на апетит за залози за възстановяване. Дори и мащабните покупки от биткойн кита Strategy на Майкъл Сейлър не са достатъчни, за да преобърнат нещата.

„Мнозина са изненадани от липсата на последващо развитие въпреки толкова много положителни катализатори“, посочва Патрик Кала, портфолио мениджър в хеджфонда Apollo Crypto.

Мечият пазар означава, че биткойнът се е отделил от движението на акциите. Индексът S&P 500 достигна рекорд по-рано този месец и за годината е нагоре с 16%. Технологичните акции, с които биткойнът често е в синхрон, се представят дори още по-добре.

Представянето на биткойна спрямо индекса Nasdaq 100. Графика: Bloomberg LP

Първите три годишни поевтинявания, откакто биткойнът започна да се търгува на борси през 2010 г., бяха белязани от събития, които макар и за кратко, разбиха доверието на пазара.

През 2014 г. хакерската атака и последвалия крах на борсата Mt. Gox осветли някои значителни пропуски в криптоинфраструктурата и показа на трейдърите, че средствата им не са непременно в безопасност на централизирана платформа. През тази година биткойнът отписа 58% от цената си.

Четири години по-късно балон при т. нар. първични монетни предлагания се спука с гръм и трясък след намеса на властите, което изпрати надолу цената на биткойна и другите криптовалути. Понижението от 2018 г. бе 74% за годината и досега е най-голямото изобщо.

Най-значителен обаче може би е крахът от 2022 г. отчасти защото криптопазарът дотогава беше станал много по-голям, но и защото доведе до края на няколко водещи компании – най-вече FTX на Сам Банкман-Фрийд – и доведе до мащабни действия от страна на властите по време на администрацията на президента Джо Байдън.

Годишната възвръщаемост на биткойна в проценти. Графика: Bloomberg LP

„Този цикъл може да се окаже по-скоро времева корекция (когато един актив е без значителна промяна в цената за по-продължителен период от време, бел. ред.), отколкото драстична ценова корекция“, коментира Максим Сейлер, главен изпълнителен директор на фирмата за търговия на дигитални активи STS Digital. „Това, което вероятно наблюдаваме, е продължителна консолидация, търговия между 70 хил. и 100 хил. долара“, допълва той.

Докато не стигна октомврийския си пик, изглеждаше, че нищо не може да спъне биткойна. Тръмп обяви криптовалутите за национален приоритет, Конгресът прие емблематичното законодателство за стейбълкойните, а борсово търгуваните биткойн фондове привличаха милиарди долари. Стойността на придобиванията се изстреля, както и набирането на капитал. А няколко дела срещу криптофирми, инициирани по времето на Байдън, бяха оттеглени.

Но под повърхността са се трупали уязвимости, най-вече прекомерен ливъридж. Крехкостта на ралито излезе наяве на 10 октомври, когато 19 млрд. долара залози с ливъридж бяха ликвидирани, което потопи криптопазара в хаос.

Биткойн китовете – портфейли, които държат големи количества от токена – започнаха да продават, оказвайки натиск върху цените дори и след като по-голямата част от ливъриджа беше изчистена. Оборотите намаляха, като търгуваните обеми спаднаха през ноември на месечна основа с най-много от началото на 2024 г. насам, според данни на CoinDesk Data.

Редица пазарни индикатори показват, че трейдърите, поне засега, остават настрана.

Инвеститорите са изтеглили над 5,2 млрд. долара от листнати в САЩ спот биткойн ETF-и от 10 октомври насам. Дълбочината на пазара, мярка за способността за абсорбиране на големи сделки без значителни ценови колебания, е спаднала с приблизително 30% от годишния си връх, показват данни на Kaiko.

„Продажбите от старите китове наистина забавиха инерцията“, коментира Патрик Кала. „Индустрията получи всичко, което поиска на регулаторния фронт – дори ETF-и със стейкинг – но цената не успя да я последва“, допълва той.