МФ предложи за обсъждане мултифондовете при пенсионното осигуряване

Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане дългоочакваните предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), с които във втория стълб на пенсионната система се въвеждат т.нар. мултифондове.

Промяната е дългоочаквана и желана от частните пенсионни дружества, има и политическа подкрепа. Заради политическата нестабилност обаче и очакваното спиране на работата на настоящото Народно събрания не е ясно дали промените ще бъдат приети. Срокът за обществено обсъждане е до 16 януари 2026 г.

Законът за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване съдържа промени, свързани с въвеждане на многофондовата система (създаване на подфондове с различен инвестиционен профил) и в тази връзка промени в инвестиционните ограничения, капиталовите изисквания, замяна на механизма за гарантиране на минималната доходност с пазарен показател (бенчмарк) и намаляване на таксите и удръжките, както и промени, свързани с фазата на изплащане в допълнителното пенсионно осигуряване.

Целта на промените е усъвършенстване на предлаганите услуги и продукти във фазата на акумулиране на пенсионни спестявания и във фазата на изплащане, което би увеличило доверието в допълнителното пенсионно осигуряване и развиване на конкурентна среда, както и по-ефективно разпределение на биометричния риск по отношение на лицата, получаващи плащания.

Очаква се промяната да доведе до увеличаване на средствата на осигурените лица чрез даване на възможност за постигане на по-добра доходност от инвестирането им (вкл. посредством създаване на подфондове с различен инвестиционен профил, разширяване на инвестиционните възможности и по-добри стимули за управление на инвестициите) и чрез намаляване на събираните такси и удръжки.

Промените ще доведат и до завишаване на изискванията за капитала на пенсионноосигурителните дружества с цел по-добро управление на дейността и покриване на поетите рискове, за да се гарантира устойчивост и стабилност на пенсионните плащания, включително при неблагоприятни икономически условия.

Мултифондовете

Със законопроекта се предлага въвеждането на многофондова система във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. По този начин се дава възможност за избор на осигурените лица на начина, по който се инвестират техните пенсионни спестявания чрез управлението им в инвестиционни портфейли с различен рисков профил.

Предлага се в рамките на пенсионния фонд пенсионноосигурителните дружества (ПОД) да създават подфондове с различен инвестиционен профил, съобразени с жизнения цикъл на осигурените лица и относимия към подфонда инвестиционен риск. Това ще даде възможност за по-висока възвръщаемост и по-големи натрупвания в осигурителните партиди и впоследствие до по-високи пенсионни плащания. Същевременно лицата ще могат да избират не само пенсионен фонд, управляван от определено пенсионноосигурително дружество, но също и подфонда с инвестиционния профил, който те намират за най-близък до техният рисков апетит. Всяко дружество, управляващо универсален пенсионен фонд (УПФ), ще създаде в него подфондове с различен инвестиционен профил – динамичен, балансиран и консервативен.

В рамките на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване е предвидена възможността всяко пенсионноосигурително дружество по своя преценка да създаде и управлява неограничен брой подфондове с различен инвестиционен профил, като е задължително създаването на балансиран подфонд (с инвестиции до 55 на сто във финансови инструменти с променлив доход).

Свобода за избор на осигурените на подфонд

Свободата за избор на осигурените лица на подфонд с определен инвестиционен профил е въведена като основен принцип в законопроекта, т.е. всяко лице при първоначален избор на УПФ трябва да избере и съответния подфонд, в който ще бъдат управлявани неговите средства.

В контекста на въвеждане на многофондовата система е предложен принципът за разпределение на осигурените лица в различните подфондове в УПФ съобразно възрастта на лицата. Предвижда се автоматичност на разпределението на осигурените лица и прехвърлянето им в съответните подфондове на база на критерия възраст, освен ако лицето изрично е избрало подфонд. Предложението е мотивирано от разбирането, че за постигане на оптимална доходност средствата на осигурените лица е необходимо да бъдат инвестирани за най-дълъг период в динамичен подфонд, по-кратък срок – в балансиран подфонд и най-кратък – в консервативен подфонд. По отношение на лицата, на които им остават три или по-малко години до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се изключва възможността за прехвърляне на натрупаните средства в индивидуалната им партида в по-рисков подфонд, с цел те да бъдат предпазени от високо волатилни движения непосредствено преди придобиване право на пенсия.

Разпределението на лицата, които не са избрали УПФ и подфонд в него, ще се извършва служебно въз основа на възрастта им при следните условия: в динамичен подфонд – до навършване на 50 години; в балансиран подфонд – от навършване на 50 години до 3 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване; в консервативен подфонд – задължително участват лица, на които остават 3 или по-малко години до навършване на възрастта по чл. 68 ал. 1 от КСО.

Осигурените лица ще могат да променят участието си от по-високорисков фонд към по-нискорисков подфонд и обратно, след изследване на рисковия им профил чрез попълване на въпросник, както и информиране, и консултиране на лицата при избора на подходяща за тях инвестиционна възможност, с оглед вземане на информирано решение. Осигурените лица ще имат право да променят участието си от един в друг подфонд, управлявани от едно и също пенсионноосигурително дружество, след изтичане на една година от упражнения предходен избор.

Замяна на механизма за гарантиране на минималната доходност

Предлага се замяна на механизма за гарантиране на минималната доходност от управлението на активите на универсалните и професионалните пенсионни фондове (ППФ) с друг показател за инвестиционните резултати. Това ще даде възможност за по-голяма гъвкавост при управление на активите на тези фондове и постигане на по-пълно съответствие с дългосрочния инвестиционен хоризонт на осигурените в тях лица, посочва се в мотивите към проекта. С премахването на гаранционния механизъм ще отпадне стимулът за „стадно поведение“ при инвестиране на средствата на фондовете. Във връзка с това се предлага средствата, покриващи резерва за гарантиране на минималната доходност в УПФ, които понастоящем са в размер не по-малък от 0,5 на сто от активите на фонда, да се пренасочат за увеличение на резерва за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове.

За да се стимулира постигането на по-висока доходност при управлението на универсалните и професионалните пенсионни фондове, както и с оглед замяната на гаранционния механизъм за минимална доходност, се предлага въвеждането на показател за съпоставяне на доходността при управлението на всеки от подфондовете, който ще се изчислява и обявява от Комисията за финансов надзор до края на месеца, следващ всяко тримесечие. Предвижда се този показател да отразява обективното представяне на финансовите пазари и тенденции в дългосрочен план.

Изисквания към инвестициите и тяхното управление

В списъка на допустимите финансови инструменти, в които могат да бъдат инвестирани средствата на фондовете, са добавени нови възможности: инструменти на паричния пазар, издадени или гарантирани от държава-членка, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка, както и трети държави, определени с наредба на Комисията за финансов надзор; акции и облигации, приети за търговия на пазари за растеж на малки и средни предприятия (МСП) или предмет на първично публично предлагане с поет ангажимент за приемане на такива пазари; акции и/или дялове на борсово търгувани фондове, различни от колективни инвестиционни схеми; акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, регистрирано съгласно Директива 2011/61/ЕС.

Развиват се и съществуващите възможности за инвестиции в алтернативни инвестиционни фондове, като се допускат и вложения във фондове, които са управлявани от лица, които само са регистрирани като техни управители.

Намаляване на таксите и удръжките

Със законопроекта се предлага въвеждането на двукомпонентна такса - процент от управляваните активи и от постигнатия инвестиционен резултат. Първият компонент се определя въз основа на стойността на нетните активи на ППФ и на подфондовете в УПФ в зависимост от периода, през който те са били 8 управлявани от ПОД. Предвижда се стойността на този компонент да намалява плавно в рамките на десет годишен период. Вторият компонент се изчислява въз основа дохода, реализиран от инвестирането на средствата на ППФ и на подфонд в УПФ и тежестта му се увеличава плавно в рамките на десет годишен период.

Изплащането на средства при придобиване на право на пенсия

С оглед по-добро споделяне на биометричния риск между индивидите в една поголяма съвкупност лица се предвижда изплащането на пожизнените пенсии, на които дава право осигуряването в УПФ и ДПФ да се извършва от общ фонд за изплащане на пожизнени пенсии. По аналогичен начин се предвижда разсрочените плащания при придобито право на пенсия от УПФ и ДПФ и срочните пенсии от ППФ да се изплащат от общ фонд за срочни плащания.

Предлагат се и промени при регламентирането на дейността на осигурителните посредници, както и при уредбата на изплащането на пенсии. Завишават се и изискванията към капитала на пенсионните дружества.